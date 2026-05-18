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18 de mayo de 2026 - 21:15
Espectáculos.

Tini Stoessel invitó a un empleado de limpieza a bailar en su show en Salta y emocionó a todos

Tini Stoessel protagonizó uno de los momentos más emotivos de su show en Salta al invitar al escenario a Rodrigo, un joven que trabajaba en la limpieza del estadio.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Tini emocionó.

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Todo comenzó durante la prueba de sonido. Allí, Tini advirtió que Rodrigo seguía cada paso de la coreografía con total precisión y decidió llamarlo para que se subiera al escenario. El joven mostró que conocía a la perfección los movimientos y la escena rápidamente se viralizó.

La sorpresa que se llevó un fan en pleno recital

Lo que parecía haber quedado en ese ensayo tuvo una segunda parte durante el show. Ya con el estadio lleno, Tini volvió a convocarlo para que compartiera con ella uno de los momentos del recital.

El gesto generó una fuerte reacción del público y se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la noche. Después, la propia cantante compartió el momento en sus redes sociales y agradeció el cariño del público salteño. “Salta, gracias por anoche, a pesar de la lluvia y el frío, lo dieron todo”, escribió.

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Tini Stoessel en Salta.

Tini Stoessel en Salta.

Rodrigo también habló tras lo ocurrido y contó cómo vivió la experiencia. Explicó que estaba trabajando como empleado de limpieza cuando, en la prueba de sonido, se distrajo mirando a Tini y a sus bailarines. Según relató, suele aprenderse sus coreografías, pero nunca imaginó que eso lo llevaría a compartir escenario con su ídola. Emocionado, resumió: “No lo puedo creer”.

Otra noche marcada por un fuerte mensaje

El show también tuvo un momento de profunda sensibilidad cuando Tini frenó para hablar sobre el acoso y la violencia hacia las mujeres. Visiblemente conmovida, pidió a quienes atraviesan esas situaciones que se animen a hablar y a pedir ayuda.

Ante un estadio en silencio, reflexionó sobre el miedo y la inseguridad con la que muchas mujeres viven situaciones cotidianas y remarcó la importancia de acompañarse entre todas.

Así, el recital en Salta dejó no solo una postal inesperada junto a un fan, sino también un mensaje fuerte y emotivo que impactó en el público.

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