Tini Stoessel invitó a un empleado de limpieza a bailar en su show en Salta y emocionó a todos

Tini Stoessel se presentó el pasado fin de semana en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y dejó uno de los momentos más comentados de su gira Futtura. En medio de una noche marcada por la emoción, la artista sorprendió al invitar al escenario a Rodrigo, un joven que trabajaba en la limpieza del lugar y que terminó bailando junto a ella frente a miles de personas.

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Todo comenzó durante la prueba de sonido. Allí, Tini advirtió que Rodrigo seguía cada paso de la coreografía con total precisión y decidió llamarlo para que se subiera al escenario. El joven mostró que conocía a la perfección los movimientos y la escena rápidamente se viralizó.

Lo que parecía haber quedado en ese ensayo tuvo una segunda parte durante el show. Ya con el estadio lleno, Tini volvió a convocarlo para que compartiera con ella uno de los momentos del recital.

El gesto generó una fuerte reacción del público y se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la noche . Después, la propia cantante compartió el momento en sus redes sociales y agradeció el cariño del público salteño. “Salta, gracias por anoche, a pesar de la lluvia y el frío, lo dieron todo”, escribió.

image Tini Stoessel en Salta.

Rodrigo también habló tras lo ocurrido y contó cómo vivió la experiencia. Explicó que estaba trabajando como empleado de limpieza cuando, en la prueba de sonido, se distrajo mirando a Tini y a sus bailarines. Según relató, suele aprenderse sus coreografías, pero nunca imaginó que eso lo llevaría a compartir escenario con su ídola. Emocionado, resumió: “No lo puedo creer”.

Otra noche marcada por un fuerte mensaje

El show también tuvo un momento de profunda sensibilidad cuando Tini frenó para hablar sobre el acoso y la violencia hacia las mujeres. Visiblemente conmovida, pidió a quienes atraviesan esas situaciones que se animen a hablar y a pedir ayuda.

Ante un estadio en silencio, reflexionó sobre el miedo y la inseguridad con la que muchas mujeres viven situaciones cotidianas y remarcó la importancia de acompañarse entre todas.

Así, el recital en Salta dejó no solo una postal inesperada junto a un fan, sino también un mensaje fuerte y emotivo que impactó en el público.