Tormenta en la cordillera: controles en Susques y cierre preventivo del Paso de Jama

El funcionario remarcó que no se permitirá el paso hacia Chile ni el ingreso desde ese país hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. “No vayan hasta Jama porque no podrán pasar. No se va a permitir ni ingresos ni egresos”, advirtió.

Camiones varados en la zona del Paso de Jama

En la misma línea, el comisionado municipal de Paso de Jama, Álvaro González, detalló que si bien hay camiones a la espera de la reapertura, la situación no es tan grave como la registrada a inicios de julio. “hay vehículos particulares y camiones en jama, pero no son tantos como aquella vez, cuando más de 200 camiones quedaron varados por la tormenta”, precisó.