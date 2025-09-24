Toronto FC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Toronto FC recibe el próximo sábado 27 de septiembre a Inter Miami por la semana 30 de la MLS, a partir de las 17:30 (hora Argentina) en el estadio BMO Field.
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
En la jornada previa, Toronto FC igualó 1-1 el juego ante Columbus Crew. Durante los últimos 4 partidos de la temporada actual terminó igualando con su rival. Cuenta con 4 goles a favor y suma una cifra de 4 tantos en contra.
En la fecha anterior, Inter Miami logró empatar - ante New York City FC. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminaron igualando en 1.
