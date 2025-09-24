Toronto FC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Toronto FC recibe el próximo sábado 27 de septiembre a Inter Miami por la semana 30 de la MLS, a partir de las 17:30 (hora Argentina) en el estadio BMO Field.

Así llegan Toronto FC y Inter Miami Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Toronto FC en partidos de la MLS En la jornada previa, Toronto FC igualó 1-1 el juego ante Columbus Crew. Durante los últimos 4 partidos de la temporada actual terminó igualando con su rival. Cuenta con 4 goles a favor y suma una cifra de 4 tantos en contra.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS En la fecha anterior, Inter Miami logró empatar - ante New York City FC. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminaron igualando en 1.

Fechas y rivales de Toronto FC en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Chicago Fire: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 17: vs Los Angeles FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Orlando City SC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Toronto FC: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New England Revolution: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Atlanta United: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Nashville SC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Toronto FC e Inter Miami, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







