Tristán Suárez vs All Boys: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 13:10 (hora Argentina).

Así llegan Tristán Suárez y All Boys Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Tristán Suárez en partidos de la Primera Nacional Tristán Suárez consiguió sólo un punto en su último partido frente a Alvarado, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional All Boys sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Martín (T). En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 4 goles y ha recibido 1 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Tristán Suárez resultó vencedor por 0 a 2.

Fechas y rivales de Tristán Suárez en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar Horario Tristán Suárez y All Boys, según país Argentina: 13:10 horas

Colombia y Perú: 11:10 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:10 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:10 horas

