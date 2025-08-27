miércoles 27 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2025 - 07:46
B Nacional

Tristán Suárez vs All Boys: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Te contamos la previa del duelo Tristán Suárez vs All Boys, que se enfrentarán en el estadio la Ciudadela el próximo sábado 30 de agosto a las 13:10 (hora Argentina).

Tristán Suárez vs All Boys: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 13:10 (hora Argentina).

Lee además
dep. moron y gimnasia (mendoza) se encuentran en la fecha 20 de la zona b

Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza) se encuentran en la fecha 20 de la zona B
san telmo vs chaco for ever: previa, horario y como llegan para la fecha 29 de la zona b de la primera nacional

San Telmo vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Así llegan Tristán Suárez y All Boys

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Tristán Suárez en partidos de la Primera Nacional

Tristán Suárez consiguió sólo un punto en su último partido frente a Alvarado, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional

All Boys sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Martín (T). En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 4 goles y ha recibido 1 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Tristán Suárez resultó vencedor por 0 a 2.


Fechas y rivales de Tristán Suárez en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 30: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
Horario Tristán Suárez y All Boys, según país
  • Argentina: 13:10 horas
  • Colombia y Perú: 11:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:10 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza) se encuentran en la fecha 20 de la zona B

San Telmo vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Chacarita vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Talleres (RE) vs Def. Unidos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Se enfrentan Quilmes y Alvarado por la fecha 21 de la zona A

Lo que se lee ahora
Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh.
Fútbol.

Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Incendio en Fraile Pintado. video
Fraile Pintado.

Familiares de Tamara Fierro incendiaron la casa de uno de los imputados en pedido de Justicia

El Gobierno y las auditorias de las Pensiones por Invalidez desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Archivo) video
Proceso.

Auditorías a las Pensiones por Invalidez: "En Jujuy hay suspendidas 4.700 aproximadamente"

La Escuela deEducación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025 video
Innovación.

FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel