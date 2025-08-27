Tristán Suárez vs All Boys: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 13:10 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 13:10 (hora Argentina).
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Tristán Suárez consiguió sólo un punto en su último partido frente a Alvarado, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.
All Boys sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Martín (T). En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 4 goles y ha recibido 1 en contra.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Tristán Suárez resultó vencedor por 0 a 2.
