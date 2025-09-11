Tristán Suárez vs Colegiales: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Tristán Suárez recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Colegiales por la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio la Ciudadela.

Así llegan Tristán Suárez y Colegiales El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Tristán Suárez en partidos de la Primera Nacional En la jornada previa, Tristán Suárez igualó 0-0 el juego ante Arsenal. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional Colegiales llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a San Martín (T). Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 2 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Colegiales fue el ganador por 1 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Franco Acita.

Fechas y rivales de Tristán Suárez en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar Horario Tristán Suárez y Colegiales, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

