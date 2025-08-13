Tristán Suárez vs Dep. Madryn: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Tristán Suárez recibe el próximo sábado 16 de agosto a Dep. Madryn por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional en el estadio la Ciudadela.

Así llegan Tristán Suárez y Dep. Madryn Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Tristán Suárez en partidos de la Primera Nacional Tristán Suárez cayó 0 a 1 ante Deportivo Maipú en el Dep. Montecaseros. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional Dep. Madryn llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a San Martín (T). Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 12 goles y le han anotado 4 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminaron igualando en 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Nelson Sosa.

Fechas y rivales de Tristán Suárez en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar Horario Tristán Suárez y Dep. Madryn, según país © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







