Tristán Suárez vs Dep. Madryn: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Tristán Suárez recibe el próximo sábado 16 de agosto a Dep. Madryn por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional en el estadio la Ciudadela.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Tristán Suárez recibe el próximo sábado 16 de agosto a Dep. Madryn por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional en el estadio la Ciudadela.
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Tristán Suárez cayó 0 a 1 ante Deportivo Maipú en el Dep. Montecaseros. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .
Dep. Madryn llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a San Martín (T). Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 12 goles y le han anotado 4 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminaron igualando en 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Nelson Sosa.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.