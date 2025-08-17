U. Católica (E) vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

BsAs (DataFactory)

Alianza L. llega más confiado tras ganar por 2 a 0 en la ida y sueña con llegar a los Cuartos de Final, mientras que U.Católica no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 20 de agosto se enfrenten en el estadio el Coloso de El Batán. El partido por la llave 1 de la Copa Sudamericana comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y fue Alianza Lima quien ganó 2 a 0.

Flávio de Souza es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de U. Católica (E) en partidos de la Copa Sudamericana Primera Fase : U. Católica (E) 0 vs Aucas 0 (4-2 en penales a favor de U. Católica (E)) (6 de marzo)

: U. Católica (E) 0 vs Aucas 0 (4-2 en penales a favor de U. Católica (E)) (6 de marzo) Fase de Grupos : Vitória 1 vs U. Católica (E) 1 (2 de abril)

: Vitória 1 vs U. Católica (E) 1 (2 de abril) Fase de Grupos : U. Católica (E) 3 vs Cerro Largo 1 (10 de abril)

: U. Católica (E) 3 vs Cerro Largo 1 (10 de abril) Fase de Grupos : U. Católica (E) 3 vs Defensa y Justicia 1 (24 de abril)

: U. Católica (E) 3 vs Defensa y Justicia 1 (24 de abril) Fase de Grupos : Cerro Largo 1 vs U. Católica (E) 3 (7 de mayo)

: Cerro Largo 1 vs U. Católica (E) 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Defensa y Justicia 1 vs U. Católica (E) 1 (14 de mayo)

: Defensa y Justicia 1 vs U. Católica (E) 1 (14 de mayo) Fase de Grupos : U. Católica (E) 1 vs Vitória 0 (28 de mayo)

: U. Católica (E) 1 vs Vitória 0 (28 de mayo) Octavos de Final: Alianza Lima 2 vs U. Católica (E) 0 (13 de agosto)

Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana Playoff Octavos : Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)

: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio) Playoff Octavos : Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)

: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio) Octavos de Final: Alianza Lima 2 vs U. Católica (E) 0 (13 de agosto) Horario U. Católica (E) y Alianza Lima, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

