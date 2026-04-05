Boca Juniors visita a U. Católica por la fecha 1 del grupo D

U. Católica recibirá a Boca Juniors, en el marco de la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores, el próximo martes 7 de abril a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Claro Arena.
Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo Copa Libertadores 2000, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 1-3.
Gustavo Tejera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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