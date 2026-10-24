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24 de octubre de 2026 - 10:01
Jujuy.

Un colectivo que iba con pasajeros se incendió en Libertador: no habría personas heridas

El hecho ocurrió entre Libertador General San Martín y Fraile Pintado, antes del desvío a Palo Blanco. Bomberos, Policía y Seguridad Vial trabajaron en el lugar.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Incendio colectivo

Un colectivo se incendió sobre la Ruta Nacional 34, entre Libertador General San Martín y Fraile Pintado, antes del desvío a Palo Blanco, en sentido norte-sur. El vehículo habría trasladado pasajeros al momento del incidente y, según los primeros testimonios, todos habrían logrado descender antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo.

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A raíz del incendio, el tránsito estuvo desviado por el camino interno de la empresa Ledesma. En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, Policía y personal de Seguridad Vial.

Qué se sabe sobre el colectivo que se incendió en Ruta 34

Las primeras informaciones brindadas sobre el caso indican que aproximadamente a las 8:30 horas de este sábado, un colectivo que circulaba por Ruta Nacional 34, entre Libertador General San Martín y Fraile Pintado, se incendió por completo. Según detallaron testigos que estaban en la zona apantemente se trataría de "un colectivo que llevaba a chicos de Ledesma a jugar un torneo de básquet a San Pedro".

Sobre la situación de los pasajeros, el mismo testimonio indicó a TodoJujuy.com que “lograron bajar todos bien antes que se incendie por completo el vehículo”. Posteriormente, la delegación habría sido trasladada nuevamente hasta Ledesma.

Por el momento, no se informó oficialmente que haya personas heridas como consecuencia del incendio. De acuerdo con los primeros datos, solo se habrían registrado importantes daños materiales.

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