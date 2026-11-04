Una cruz de más de 100 años acompañará al papa León XIV en Córdoba

El papa León XIV celebrará una misa en Córdoba el 10 de noviembre. Una histórica cruz de las monjas de Santa Catalina será parte de la ceremonia.

El papa León XIV celebrará una misa en Córdoba el 10 de noviembre. Una histórica cruz de las monjas de Santa Catalina será parte de la ceremonia.

Una cruz dorada que durante más de un siglo acompañó las oraciones y celebraciones de una comunidad religiosa tendrá un lugar especial en la histórica visita del papa León XIV a la Argentina . La pieza pertenece al Monasterio Santa Catalina de Siena, en Córdoba , y fue seleccionada para la misa que el pontífice celebrará el próximo martes 10 de noviembre.

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Detrás de esta elección hay una historia de fe, tradición y mucho cariño. Para las monjas dominicas que la conservan, no se trata solamente de un objeto religioso antiguo, sino de una cruz que las acompañó durante generaciones y que ahora formará parte de un acontecimiento que reunirá a miles de peregrinos.

La celebración tendrá lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde también celebró una misa Juan Pablo II durante su visita a Córdoba en 1987.

La historia de esta pieza se remonta a finales del siglo XIX o principios del XX. Aunque las religiosas no conservan documentos que permitan conocer con exactitud cuándo fue adquirida o de dónde proviene, saben que forma parte de la vida del monasterio desde hace más de cien años. La cruz es utilizada en algunas de las celebraciones más importantes de la comunidad , como la festividad de Santa Catalina de Siena, la Pascua y las profesiones solemnes, cuando las religiosas realizan sus compromisos dentro de la congregación.

Durante décadas fue testigo de oraciones, encuentros y momentos especiales para las hermanas. Ahora saldrá del monasterio para acompañar una de las ceremonias religiosas más esperadas de los últimos años en Argentina.

Su elección surgió durante los preparativos de la visita papal. Javier Berdenelli y Pablo Márquez, encargados de coordinar los elementos litúrgicos de la celebración, se comunicaron con las religiosas para consultar por cálices, ornamentos y otros objetos necesarios para la misa. En ese intercambio preguntaron si el monasterio contaba con una cruz procesional. Las monjas les presentaron esta pieza histórica, que finalmente fue seleccionada por sus características artísticas y su valor religioso.

La noticia fue recibida con especial emoción por la comunidad dominica, que comenzó a preparar la cruz para que pueda ser utilizada durante la ceremonia.

El papa León XIV celebrará una misa en Córdoba el 10 de noviembre. Una histórica cruz de las monjas de Santa Catalina será parte de la ceremonia.

El significado especial de la cruz que verá el papa León XIV

Además de su antigüedad, la pieza tiene una particularidad que la distingue de otras cruces procesionales.

Habitualmente, cuando una cruz encabeza una procesión, la imagen de Cristo está orientada hacia adelante. En este caso, su disposición permite que quienes caminan detrás puedan contemplar el rostro de Jesús durante el recorrido.

Sor Mercedes, integrante del monasterio, explicó el significado espiritual de este detalle. "Caminamos detrás de Él y lo vamos mirando a Él, peregrinamos mirándolo a Él", expresó la religiosa.

Ese gesto representa para la comunidad una manera de recordar que la fe también es un camino compartido, en el que los creyentes avanzan siguiendo a Cristo.

"Caminamos detrás de Él y lo vamos mirando a Él, peregrinamos mirándolo a Él" "Caminamos detrás de Él y lo vamos mirando a Él, peregrinamos mirándolo a Él"

Para las monjas, que dedican gran parte de sus días a la oración dentro del monasterio, saber que su cruz estará presente en la misa papal tiene un valor muy especial.

"Que esta cruz que tanto nos acompaña acá en el monasterio pueda ahora también ser la guía en esta misa que vamos a compartir con el papa León XIV es un gozo muy grande", expresaron desde la comunidad.

La celebración está prevista para el martes 10 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el predio de FAdeA, en la ciudad de Córdoba.

Según la información difundida por la Municipalidad, se espera una convocatoria multitudinaria y las puertas del predio estarán abiertas desde las 18 del lunes 9 para recibir a quienes participen de la vigilia previa.

La jornada será particularmente significativa porque Córdoba volverá a recibir a un pontífice después de 39 años.

En medio de los grandes preparativos, las multitudes y los operativos para recibir a los peregrinos, la historia de esta cruz suma un detalle más íntimo: un objeto conservado con dedicación por una pequeña comunidad religiosa se convertirá en parte de un encuentro que quedará en la memoria de miles de fieles.