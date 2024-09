Una jujeña tomó un taxi en Buenos Aires y se llevó una gran sorpresa

La jujeña visitó la capital argentina para pasear y ser parte de un encuentro en apoyo a los pueblos originarios. “Caminaba por Plaza Lavalle y me perdí. Me dio un poco de miedo porque estaba sola, así que intenté frenar un taxi para volver a sentirme segura y llegar bien”, le explicó Andrea a TN.

La historia del taxi en Buenos Aires

En su relato dijo que al ver al chofer “noté la misma mirada de mi abuela. Era igual. Ahí me acordé que ella me había contado que tenía un hermano taxista, pero imaginé que tanta coincidencia no podía ser”, contó Andrea impresionada.

Andrea y su tio abuelo en el taxi de Buenos Aires Andrea y su tío abuelo en el taxi de Buenos Aires

Allí decidió mirar la ficha donde estaba el nombre del conductor. “Cuando vi su identificación tenía el mismo apellido. Decidí romper el hielo y decirle que creía que él era hermano de mi abuela Delia. Se asombró y solo sonrió, creo que pensó que estaba loca”, recordó.

“La nombré a ella y le mencioné a mis tíos. Efectivamente era él, mi tío abuelo llevándome en un taxi de casualidad. Ninguno de los dos podía creerlo”, continuó. Tras el viaje e intercambiar datos, se tomó una foto para retratar el momento

Luego llamó a su abuela y le contó la increíble historia. “Lloró de emoción, estaba muy feliz. Ellos se criaron en Corrientes y después mi abuela, cuando conoció a mi abuelo, se fue a vivir a Jujuy. En cambio su hermano, Alfredo, se mudó a Buenos Aires”.

Andrea y su tia abuela Andrea y su abuela

“Aún hoy me sorprende que en una provincia tan grande, con tantos taxis, yo me suba a un auto manejado por el hermano de mi abuela, a quien no conocía. Para mí fue más que una coincidencia. Soy muy creyente y sé que Dios quiso que nos encontremos. Aún no puedo creer lo que pasó. Fue un momento único e inolvidable”, cerró Andrea.

