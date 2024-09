Prime Video cuenta en 2 capítulos uno de los hechos más fatídicos de la historia

En Prime Video , no solo se pueden descubrir series y films , sino que también hay una extensa variedad de documentales disponibles. En esta oportunidad, te sugeriremos una serie documental de dos episodios que representa uno de los eventos más horripilantes en la historia de la música: el asesinato de la cantante de Tex-Mex , Selena Quintanilla .

La serie se titula "Selena & Yolanda: los secretos entre ellas", conocida en inglés como "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them". Este documental narra la historia desde la perspectiva de la homicida, Yolanda Saldívar, quien llegó a ser presidenta del club de admiradores de la cantante y se convirtió en una de sus personas más cercanas.