Unión vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

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El próximo lunes 7 de septiembre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), Instituto enfrenta a Unión en el estadio de la Avenida, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Unión y Instituto Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión ganó su último duelo ante Sarmiento por 4 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto viene de vencer a San Lorenzo en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 4 goles y mantuvo su arco en cero.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Unión se quedó con la victoria por 1 a 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Lamolina.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Talleres: 12 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente: 19 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Boca Juniors: 4 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 14 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Talleres: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Unión e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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