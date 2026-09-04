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4 de septiembre de 2026 - 16:22
Liga Profesional

Unión vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

En la previa de Unión vs Instituto, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 7 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida. El árbitro designado será Nicolás Lamolina.

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Unión vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 7 de septiembre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), Instituto enfrenta a Unión en el estadio de la Avenida, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

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Así llegan Unión y Instituto

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión ganó su último duelo ante Sarmiento por 4 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto viene de vencer a San Lorenzo en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 4 goles y mantuvo su arco en cero.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Unión se quedó con la victoria por 1 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Lamolina.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Talleres: 12 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Independiente: 19 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 4 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 14 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Talleres: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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