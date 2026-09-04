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4 de septiembre de 2026 - 15:21
Liga Profesional

Atlético Tucumán se enfrentará a Racing Club por la fecha 8

Racing Club y Atlético Tucumán se miden en el Cilindro el domingo 6 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina) y Pablo Echavarría es el elegido para dirigir el partido.

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Atlético Tucumán se enfrentará a Racing Club por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 8 del Clausura, Atlético Tucumán y Racing Club se enfrentan el domingo 6 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el Cilindro.

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Así llegan Racing Club y Atlético Tucumán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club no pudo ante Independiente Riv. (M) en el Bautista Gargantini. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

En la fecha pasada, Atlético Tucumán finalizó con un empate 0-0 ante Belgrano. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 2 tantos.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Racing Club sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El encuentro será supervisado por Pablo Echavarría, el juez encargado.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Huracán: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sarmiento: 18 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs River Plate: 12 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aldosivi: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Barracas Central: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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