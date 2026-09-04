Atlético Tucumán se enfrentará a Racing Club por la fecha 8

Por la fecha 8 del Clausura, Atlético Tucumán y Racing Club se enfrentan el domingo 6 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el Cilindro.
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Por la fecha 8 del Clausura, Atlético Tucumán y Racing Club se enfrentan el domingo 6 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el Cilindro.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Racing Club no pudo ante Independiente Riv. (M) en el Bautista Gargantini. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 4 a sus rivales.
En la fecha pasada, Atlético Tucumán finalizó con un empate 0-0 ante Belgrano. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 2 tantos.
En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Racing Club sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.
El encuentro será supervisado por Pablo Echavarría, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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