Atlético Tucumán se enfrentará a Racing Club por la fecha 8

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Por la fecha 8 del Clausura, Atlético Tucumán y Racing Club se enfrentan el domingo 6 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el Cilindro.

Así llegan Racing Club y Atlético Tucumán Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club no pudo ante Independiente Riv. (M) en el Bautista Gargantini. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura En la fecha pasada, Atlético Tucumán finalizó con un empate 0-0 ante Belgrano. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 2 tantos.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Racing Club sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3. El encuentro será supervisado por Pablo Echavarría, el juez encargado.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Huracán: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sarmiento: 18 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs River Plate: 12 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Aldosivi: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Barracas Central: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario Racing Club y Atlético Tucumán, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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