Barracas Central vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

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Barracas Central recibe el próximo lunes 7 de septiembre a Argentinos Juniors por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Así llegan Barracas Central y Argentinos Juniors El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura En la jornada previa, Barracas Central igualó 0-0 el juego ante Tigre. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 5 goles y marcó 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Aldosivi. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminaron igualando en 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Banfield: 14 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Gimnasia: 13 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Rosario Central: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigre: 3 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Barracas Central y Argentinos Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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