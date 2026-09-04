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4 de septiembre de 2026 - 14:58
Liga Profesional

River Plate se enfrentará ante Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Independiente Riv. (M) se mide ante River Plate en el Estadio Mas Monumental el domingo 6 de septiembre a las 19:15 (hora Argentina). El partido será supervisado por Nicolás Ramírez.

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River Plate se enfrentará ante Independiente Riv. (M) por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:15 (hora Argentina) el próximo domingo 6 de septiembre, Independiente Riv. (M) enfrentará a River Plate en el Estadio Mas Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

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Así llegan River Plate y Independiente Riv. (M)

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate ganó el encuentro previo ante Banfield por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) llega triunfante luego de ver caer a Racing Club con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó en empate a 1.

Nicolás Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 12 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Huracán: 19 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Sarmiento: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Aldosivi: 12 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Barracas Central: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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