River Plate se enfrentará ante Independiente Riv. (M) por la fecha 8

A partir de las 19:15 (hora Argentina) el próximo domingo 6 de septiembre, Independiente Riv. (M) enfrentará a River Plate en el Estadio Mas Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.
Así llegan River Plate y Independiente Riv. (M)
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura
River Plate ganó el encuentro previo ante Banfield por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 7 goles a favor.
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura
Independiente Riv. (M) llega triunfante luego de ver caer a Racing Club con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó en empate a 1.
Nicolás Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 12 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Huracán: 19 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Sarmiento: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Aldosivi: 12 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Barracas Central: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Gimnasia: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate e Independiente Riv. (M), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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