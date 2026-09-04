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4 de septiembre de 2026 - 14:28
Liga Profesional

Por la fecha 8 se enfrentarán Central Córdoba (SE) e Independiente

Todos los detalles de la previa del partido entre Central Córdoba (SE) y Independiente, que se jugará el domingo 6 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades. Dirige Andrés Gariano.

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Por la fecha 8 se enfrentarán Central Córdoba (SE) e Independiente
BsAs (DataFactory)

Independiente y Central Córdoba (SE) se enfrentarán en el estadio Único Madre de Ciudades el próximo domingo 6 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

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Así llegan Central Córdoba (SE) y Independiente

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) igualó 0-0 frente a Talleres. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 4 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente perdió ante Gimnasia (Mendoza) por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 6.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente se llevó la victoria por 2 a 0.

Andrés Gariano fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 11 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 18 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: 5 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 13 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Unión: 19 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Córdoba (SE) e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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