Rosario Central intentará quedarse con el clásico rosarino ante Newell`s

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El duelo entre Rosario Central y Newell`s correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio Gigante de Arroyito desde las 14:45 (hora Argentina), el domingo 6 de septiembre.

Así llegan Rosario Central y Newell`s Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Gimnasia. En 3 partidos ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura En la jornada anterior, Newell`s igualó 0-0 el juego frente a Estudiantes. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Rosario Central. El juez seleccionado para supervisar el partido es Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Tigre: 13 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Banfield: 5 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Vélez: 11 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Platense: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lanús: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central y Newell`s, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela: 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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