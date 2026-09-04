viernes 04 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2026 - 14:29
Liga Profesional

Lanús se enfrenta ante la visita Defensa y Justicia por la fecha 8

Lanús y Defensa y Justicia se enfrentan en la Fortaleza, con el arbitraje de Andrés Merlos. El duelo se jugará el domingo 6 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Lanús se enfrenta ante la visita Defensa y Justicia por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

El juego entre Lanús y Defensa y Justicia se disputará el próximo domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.

Lee además
union vs instituto: previa, horario y como llegan para la fecha 8 del clausura

Unión vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
barracas central vs argentinos juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 8 del clausura

Barracas Central vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Así llegan Lanús y Defensa y Justicia

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús busca levantarse de su derrota ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Defensa y Justicia derrotó 1-0 a Platense. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 6 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Merlos.


Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: 14 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Estudiantes: 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Newell`s: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): 11 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 18 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs San Lorenzo: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Unión vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Barracas Central vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Atlético Tucumán se enfrentará a Racing Club por la fecha 8

River Plate se enfrentará ante Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Por la fecha 8 se enfrentarán Central Córdoba (SE) e Independiente

Lo que se lee ahora
tras la suspension por la ola de calor, un jujeno correra el ironman de versalles video
Deportes.

Tras la suspensión por la ola de calor, un jujeño correrá el Ironman de Versalles

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vuelve el frío a  Jujuy.
Jujuy.

Del calor al frío: Jujuy tendrá un fuerte descenso de temperatura el fin de semana

Internas en el PJ Jujuy: la Justicia Electoral revocó el rechazo contra la Lista Celeste y Blanca
Jujuy.

Internas en el PJ Jujuy: la Justicia Electoral revocó el rechazo contra la Lista Celeste y Blanca

Agustín “Randu” Flores en el Mundial de Fortnite video
Egames.

De Jujuy a la élite del gaming: "Randu" se prepara para un nuevo Mundial de Fortnite

mpleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre
País.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre y cómo siguen los aumentos

Javier Milei en cadena nacional video
País.

Javier Milei anunció nuevas medidas por Malvinas: sanciones a petroleras, una base naval y un Consejo de Seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel