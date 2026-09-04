Lanús se enfrenta ante la visita Defensa y Justicia por la fecha 8

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El juego entre Lanús y Defensa y Justicia se disputará el próximo domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Defensa y Justicia En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús busca levantarse de su derrota ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura En la jornada anterior, Defensa y Justicia derrotó 1-0 a Platense. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 6 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 1-1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Dep. Riestra: 14 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estudiantes: 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Newell`s: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): 11 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 18 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Lorenzo: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Horario Lanús y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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