Lanús se enfrenta ante la visita Defensa y Justicia por la fecha 8

El juego entre Lanús y Defensa y Justicia se disputará el próximo domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.
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El juego entre Lanús y Defensa y Justicia se disputará el próximo domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Lanús busca levantarse de su derrota ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.
En la jornada anterior, Defensa y Justicia derrotó 1-0 a Platense. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 6 en su arco.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 1-1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Merlos.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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