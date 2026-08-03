lunes 03 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de agosto de 2026 - 09:47
Liga Profesional

Unión vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Unión y Lanús se miden en el estadio de la Avenida el jueves 6 de agosto a las 19:00 (hora Argentina) y Nicolás Lamolina es el elegido para dirigir el partido.

+ Seguir en
Unión vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 2 del Clausura, Lanús y Unión se enfrentan el jueves 6 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.

Lee además
tigre vs belgrano: previa, horario y como llegan para la fecha 2 del clausura

Tigre vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
boca juniors vs estudiantes: previa, horario y como llegan para la fecha 2 del clausura

Boca Juniors vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Así llegan Unión y Lanús

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión no pudo ante Gimnasia (Mendoza) en el Víctor Antonio Legrotaglie.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Instituto.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El encuentro será supervisado por Nicolás Lamolina, el juez encargado.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Central Córdoba (SE): 10 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs San Lorenzo: 15 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Aldosivi: 21 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sarmiento: 28 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Talleres: 11 de agosto - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Independiente: 17 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Lanús, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tigre vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Boca Juniors vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba (SE) por la fecha 3

Huracán y Atlético Tucumán se encuentran en la fecha 3

Vélez e Independiente se miden por la fecha 3

Lo que se lee ahora
los pumas tendran entrenamientos abiertos y actividades con el publico en jujuy video
Deportes.

Los Pumas tendrán entrenamientos abiertos y actividades con el público en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Vuelve el frío a Jujuy 
Jujuy.

Vuelve el frío a Jujuy: cuándo bajan las temperaturas en Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionan los nuevos recorridos del transporte urbano, vigentes desde el 1 de agosto.
Jujuy.

Transporte urbano: qué líneas cambiaron y cómo serán los recorridos en Alto Comedero

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores
Suerte.

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores

San Salvador de Jujuy
Capital.

Asueto por el Santísimo Salvador: qué pasará este jueves 6 de agosto en Jujuy

Incendio en Tiraxi Chico
Jujuy.

Contuvieron el incendio forestal en Tiraxi Chico: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel