Unión vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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Por la fecha 2 del Clausura, Lanús y Unión se enfrentan el jueves 6 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.

Así llegan Unión y Lanús Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión no pudo ante Gimnasia (Mendoza) en el Víctor Antonio Legrotaglie.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Instituto.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1. El encuentro será supervisado por Nicolás Lamolina, el juez encargado.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Central Córdoba (SE): 10 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs San Lorenzo: 15 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Aldosivi: 21 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sarmiento: 28 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Talleres: 11 de agosto - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Independiente: 17 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Boca Juniors: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Unión y Lanús, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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