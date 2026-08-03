Unión vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Por la fecha 2 del Clausura, Lanús y Unión se enfrentan el jueves 6 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.
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Por la fecha 2 del Clausura, Lanús y Unión se enfrentan el jueves 6 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Unión no pudo ante Gimnasia (Mendoza) en el Víctor Antonio Legrotaglie.
Lanús llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Instituto.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El encuentro será supervisado por Nicolás Lamolina, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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