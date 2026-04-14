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14 de abril de 2026 - 08:51
Liga Profesional

Unión vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Unión vs Newell`s, que se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo viernes 17 de abril a las 20:30 (hora Argentina).

Unión vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura se jugará el próximo viernes 17 de abril a las 20:30 (hora Argentina).

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Así llegan Unión y Newell`s

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Estudiantes. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Lorenzo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 7 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión resultó vencedor por 0 a 1.


Fecha y rival de Unión en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Newell`s: 17 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Vélez: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina)
Fecha y rival de Newell`s en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Unión: 17 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Instituto: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina)
Horario Unión y Newell`s, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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