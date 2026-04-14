Unión vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

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El duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura se jugará el próximo viernes 17 de abril a las 20:30 (hora Argentina).

Así llegan Unión y Newell`s Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura Unión no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Estudiantes. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura Newell`s sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Lorenzo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 7 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión resultó vencedor por 0 a 1.

Fecha y rival de Unión en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Newell`s: 17 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Vélez: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina) Fecha y rival de Newell`s en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Unión: 17 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Instituto: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina) Horario Unión y Newell`s, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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