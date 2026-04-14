Unión vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura se jugará el próximo viernes 17 de abril a las 20:30 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura se jugará el próximo viernes 17 de abril a las 20:30 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Unión no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Estudiantes. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.
Newell`s sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Lorenzo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 7 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión resultó vencedor por 0 a 1.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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