25 de agosto de 2025 - 06:54
Liga Profesional

Unión vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para el partido 4 de la Copa Argentina

Unión y River Plate se enfrentan en el estadio el Mundialista de Mendoza, con el arbitraje de Andrés Gariano. El duelo se jugará el jueves 28 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina).

Unión vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para el partido 4 de la Copa Argentina
BsAs (DataFactory)

El Tatengue y el Millonario definen la clasificación de Cuartos de Final, el jueves 28 de agosto. Se enfrentarán desde las 21:15 (hora Argentina) en el estadio el Mundialista de Mendoza.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de octubre, en Cuartos de final del torneo Argentina - Copa Argentina 2016, y River Plate lo ganó por 3 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

Los resultados de Unión en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Unión 3 vs Colegiales 1 (5 de marzo)
  • Dieciseisavos: Rosario Central 0 vs Unión 0 (1-3 en penales a favor de Unión) (28 de junio)
Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: River Plate 2 vs Ciudad Bolívar 0 (19 de marzo)
  • Dieciseisavos: San Martín (T) 0 vs River Plate 3 (2 de agosto)
Horario Unión y River Plate, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

