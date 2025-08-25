Unión vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para el partido 4 de la Copa Argentina

El Tatengue y el Millonario definen la clasificación de Cuartos de Final, el jueves 28 de agosto. Se enfrentarán desde las 21:15 (hora Argentina) en el estadio el Mundialista de Mendoza.

Argentinos Juniors lo dio vuelta y festejó con una goleada 4-1 ante Racing Club

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de octubre, en Cuartos de final del torneo Argentina - Copa Argentina 2016, y River Plate lo ganó por 3 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

