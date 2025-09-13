sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 06:50
Copa Libertadores

Vélez vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Vélez y Racing Club, que se jugará el martes 16 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina) en el el Fortín. Dirige Wilton Pereira Sampaio.

BsAs (DataFactory)

El Fortín y la Academia se enfrentan el próximo martes 16 de septiembre por la llave 3 de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 19:00 (hora Argentina) en el el Fortín.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 2 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de marzo, en el torneo Copa Libertadores 1997, y Vélez se llevó la victoria por 1 a 0.

Wilton Pereira Sampaio fue designado para controlar el partido.


Fecha y rival de Vélez en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 3: vs Racing Club: 23 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Racing Club en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 3: vs Vélez: 23 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
Los resultados de Vélez en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Fortaleza 0 vs Vélez 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Vélez 2 vs Fortaleza 0 (19 de agosto)
Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto)
Horario Vélez y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

