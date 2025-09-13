Vélez vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

El Fortín y la Academia se enfrentan el próximo martes 16 de septiembre por la llave 3 de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 19:00 (hora Argentina) en el el Fortín.
El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 2 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de marzo, en el torneo Copa Libertadores 1997, y Vélez se llevó la victoria por 1 a 0.
Wilton Pereira Sampaio fue designado para controlar el partido.
