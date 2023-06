Vestidos de la Mona Jiménez y el Chapulín Colorado atraparon a un ladrón

Durante la jornada de este miércoles al mediodía, se desarrolló un inusual episodio cargado de violencia. Todo sucedió en la concurrida zona peatonal, específicamente en la intersección de las calles 9 de julio y San Martín. Una persona que capturó el suceso en un video viral lo describió como "El Chapulín y la mona contra un pequeño delincuente de la peatonal", mostrando a transeúntes intentando intervenir para poner fin a la pelea.

Los detalles exactos sobre el origen del conflicto aún no están claros. De acuerdo con la información de Telefe Córdoba, los artistas imitadores fueron tras un delincuente que había cometido un robo en esa misma esquina y lo confrontaron.

Embed

Por otro lado, según los reportes de ElDoce, el ladrón intentó cometer un asalto al individuo caracterizado como el Chapulín durante su descanso, y fue en ese momento cuando su compañero intervino para protegerlo.

Efectivamente, el Chapulín Colorado y la Mona Jiménez se aliaron para detener al ladrón empleando golpes, lo que llevó a su posterior arresto por parte de la Policía. Tras la difusión del video en las plataformas de redes sociales, los comentarios jocosos no se hicieron esperar. Algunos de los más destacados fueron: "La mona Jimenez y el Chapulín colorado: Los Avengers cordobeses", "Las antenitas de vinil detectaron la presencia del enemigo" y "Son más efectivos que la policía".

La Mona Jiménez y el Chapulín Colorado, una dupla famosa en Córdoba

Ariel Centurión y Javier López Melano son ampliamente reconocidos en Córdoba por dedicarse a su sustento económico vistiendo los atuendos de La Mona Jiménez y el Chapulín Colorado, respectivamente. Si bien su lugar favorito para realizar el trabajo de limpiar vidrios es la esquina donde convergen las calles Juan B. Justo y Magariños Cervantes, en el barrio General Bustos, también suelen desplazarse por todo el centro de la ciudad.

image.png

“Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto. Además me potencio con mi amigo”, compartió Centurión durante una conversación con Canal 12 de Córdoba.

Por su lado, Melano expresó: "Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar. Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata".