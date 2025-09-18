Vetos de Javier Milei rechazados: uno por uno, cómo votaron los diputados

Durante una extensa sesión legislativa, la Cámara de Diputados trató dos asuntos centrales: la Ley de Financiamiento Universitario y la negativa al veto presidencial sobre la Emergencia en Pediatría. Ambos proyectos concentraron buena parte del debate de la tarde.

En primer lugar, se resolvió rechazar la decisión del Ejecutivo que había objetado la norma vinculada a la pediatría. Con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, la Cámara reafirmó el texto aprobado anteriormente.

Fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y el proyecto. Así votaron los diputados el rechazo a los vetos de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría. El proyecto, que había tenido origen en el Senado, establecía la emergencia sanitaria pediátrica por un período de doce meses en todo el país, debido a la falta de especialistas, materiales y financiamiento necesario para garantizar la atención médica infantil.

Por otra parte, la ley de financiamiento universitario logró la aprobación con un respaldo contundente: 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, luego de arduas tratativas en las que participaron representantes de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y una parte de la Coalición Cívica.

La norma fija un mínimo presupuestario del 0,8% del PBI para asegurar la operatividad de las universidades públicas, reconoce la autonomía financiera y dispone la actualización trimestral de recursos en base al Índice de Precios al Consumidor. Además, habilita la reapertura de las negociaciones paritarias en el sector. Diputados rechazó los dos vetos del Gobierno. El debate de ambas iniciativas expuso alianzas inesperadas y divisiones internas en las bancadas, con votaciones divididas y posiciones enfrentadas, incluso en bloques que suelen votar de manera uniforme.

Hilda Aguirre — Unión por la Patria — La Rioja

Manuel Ignacio Aguirre — Democracia Para Siempre — Corrientes

Ernesto “Pipi” Ali — Unión por la Patria — San Luis

Eugenia Alianiello — Unión por la Patria — Chubut

Walberto Allende — Unión por la Patria — San Juan

Constanza María Alonso — Unión por la Patria — Buenos Aires

Marcela Antola — Democracia Para Siempre — Entre Ríos

Jorge Neri Araujo Hernández — Unión por la Patria — Tierra del Fuego

Martín Arjol — Liga del Interior Eli — Misiones

Lourdes Micaela Arrieta — Coherencia — Mendoza

Daniel Arroyo — Unión por la Patria — Buenos Aires

Alberto Arrúa — Innovación Federal — Misiones

Ana Fabiola Aubone — Unión por la Patria — San Juan La Cámara de Diputados le asestó un doble golpe al Gobierno y rechazó también el veto a la ley de aumento de financiamiento universitario. Martín Aveiro — Unión por la Patria — Mendoza

Jorge Antonio Ávila — Encuentro Federal — Chubut

Héctor W. Baldassi — PRO — Córdoba

Karina Banfi — UCR — Buenos Aires

Mario Barletta — Unidos — Santa Fe

Luis Eugenio Basterra — Unión por la Patria — Formosa

Atilio Benedetti — UCR — Entre Ríos

Adolfo Bermejo — Unión por la Patria — Mendoza

Tanya Bertoldi — Unión por la Patria — Neuquén

Gustavo Bordet — Unión por la Patria — Entre Ríos

Victoria Borrego — Coalición Cívica — Buenos Aires

Sofía Brambilla — PRO — Corrientes

Gabriela Brouwer de Koning — UCR — Córdoba

Juan Fernando Brugge — Encuentro Federal — Córdoba

Santiago Cafiero — Unión por la Patria — Buenos Aires

Pamela Calletti — Innovación Federal — Salta

Marcela Campagnoli — Coalición Cívica — Buenos Aires

Celia Campitelli — Unión por la Patria — Santiago del Estero

Florencia Carignano — Unión por la Patria — Santa Fe

Ana Carla Carrizo — Democracia Para Siempre — CABA

Soledad Carrizo — UCR — Córdoba

Pablo Carro — Unión por la Patria — Córdoba

Sergio Guillermo Casas — Unión por la Patria — La Rioja

Carlos Daniel Castagneto — Unión por la Patria — Buenos Aires

Christian Castillo — PTS-FITU — Buenos Aires

Leila Chaher — Unión por la Patria — Jujuy

Jorge Chica — Unión por la Patria — San Juan

María Luisa Chomiak — Unión por la Patria — Chaco

Gabriel Felipe Chumpitaz — Futuro y Libertad — Santa Fe

Carlos Cisneros — Unión por la Patria — Tucumán

Julio Cobos — UCR — Mendoza

Mariela Coletta — Democracia Para Siempre — CABA

Marcela Coli — Democracia Para Siempre — La Pampa

Carlos D’Alessandro — Coherencia — San Luis

Ricardo Daives — Unión por la Patria — Santiago del Estero

Natalia de la Sota — Encuentro Federal — Córdoba

Rodrigo de Loredo — UCR — Córdoba

Mercedes de Mendieta — Izquierda Socialista FIT-U — CABA

Agustín Domingo — Innovación Federal — Río Negro

Gabriela Beatriz Estévez — Unión por la Patria — Córdoba

Emiliano Estrada — Unión por la Patria — Salta

Eduardo Falcone — MID — Buenos Aires

Mónica Fein — Encuentro Federal — Santa Fe Mónica Fein. Agustín Fernández — Independencia — Tucumán

Carlos Alberto Fernández — Innovación Federal — Misiones

Elia Marina Fernández — Independencia — Tucumán

Ramiro Fernández Patri — Unión por la Patria — Formosa

Maximiliano Ferraro — Coalición Cívica — CABA

Germana Figueroa Casas — PRO — Santa Fe

Mónica Frade — Coalición Cívica — Buenos Aires

Andrea Freites — Unión por la Patria — Tierra del Fuego

Ana Carolina Gaillard — Unión por la Patria — Entre Ríos

Ignacio García Aresca — Encuentro Federal — Córdoba

Silvana Micaela Ginocchio — Unión por la Patria — Catamarca

Melina Giorgi — Democracia Para Siempre — Santa Fe

Diego A. Giuliano — Unión por la Patria — Santa Fe

José Glinski — Unión por la Patria — Chubut

Daniel Gollan — Unión por la Patria — Buenos Aires

Álvaro González — PRO — CABA

Gerardo Gustavo González — Coherencia — Formosa

Gustavo Carlos Miguel González — Unión por la Patria — Santa Cruz

Carlos Gutiérrez — Encuentro Federal — Córdoba

Ramiro Gutiérrez — Unión por la Patria — Buenos Aires

Itai Hagman — Unión por la Patria — CABA

Carlos Heller — Unión por la Patria — CABA

Bernardo José Herrera — Unión por la Patria — Santiago del Estero

Ricardo Herrera — Unión por la Patria — La Rioja

Ana María Ianni — Unión por la Patria — Santa Cruz

Rogelio Iparraguirre — Unión por la Patria — Buenos Aires

Pablo Juliano — Democracia Para Siempre — Buenos Aires

Máximo Carlos Kirchner — Unión por la Patria — Buenos Aires

Tomás Ledesma — Unión por la Patria — Entre Ríos

Aldo Leiva — Unión por la Patria — Chaco

Mónica Litza — Unión por la Patria — Buenos Aires

Osvaldo Llancafilo — MPN — Neuquén

Dante López Rodríguez — Unión por la Patria — Catamarca

Silvia Lospennato — PRO — Buenos Aires

Mónica Macha — Unión por la Patria — Buenos Aires

Facundo Manes — Democracia Para Siempre — Buenos Aires

Mario Manrique — Unión por la Patria — Buenos Aires

Varinia Lis Marín — Unión por la Patria — La Pampa

Juan Marino — Unión por la Patria — Buenos Aires

Germán Pedro Martínez — Unión por la Patria — Santa Fe

Gisela Marziotta — Unión por la Patria — CABA

Nicolás Massot — Encuentro Federal — Buenos Aires

Magalí Mastaler — Unión por la Patria — Santa Fe Nicolás Massot. Gladys Medina — Independencia — Tucumán

Roberto Mirabella — Defendamos Santa Fe — Santa Fe

Matías Molle — Unión por la Patria — Buenos Aires

María Luisa Montoto — Unión por la Patria — Santiago del Estero

Emilio Monzó — Encuentro Federal — Buenos Aires

Roxana Monzón — Unión por la Patria — Buenos Aires

Micaela Morán — Unión por la Patria — Buenos Aires

Cecilia Moreau — Unión por la Patria — Buenos Aires

Leopoldo Moreau — Unión por la Patria — Buenos Aires

María de los Ángeles Moreno — Producción y Trabajo — San Juan

Nilda Moyano — Unión por la Patria — Santiago del Estero

Estela Mary Neder — Unión por la Patria — Santiago del Estero

Lisandro Nieri — UCR — Mendoza

Sebastián Nóblega — Unión por la Patria — Catamarca

Paula Oliveto Lago — Coalición Cívica — CABA

Blanca Inés Osuna — Unión por la Patria — Entre Ríos

Pablo Outes — Innovación Federal — Salta

Marcela Marina Pagano — Coherencia — Buenos Aires

Sergio Omar Palazzo — Unión por la Patria — Buenos Aires

Liliana Paponet — Unión por la Patria — Mendoza

María Graciela Parola — Unión por la Patria — Formosa

Marcela Fabiana Passo — Unión por la Patria — Buenos Aires

Esteban Paulón — Encuentro Federal — Santa Fe

Gabriela Pedrali — Unión por la Patria — La Rioja

Juan Manuel Pedrini — Unión por la Patria — Chaco

Paula Andrea Penacca — Unión por la Patria — CABA

Julio Pereyra — Unión por la Patria — Buenos Aires

Miguel Ángel Pichetto — Encuentro Federal — Buenos Aires

Nancy Viviana Picón Martínez — Producción y Trabajo — San Juan

Lorena Pokoik — Unión por la Patria — CABA

Juan Carlos Polini — Democracia Para Siempre — Chaco

Luciana Potenza — Unión por la Patria — Buenos Aires

Carlos Facundo Prades — PRO — Santa Cruz

Agustina Lucrecia Propato — Unión por la Patria — Buenos Aires

Fabio José Quetglas — UCR — Buenos Aires

Florencio Randazzo — Encuentro Federal — Buenos Aires

Ariel Rauschenberger — Unión por la Patria — La Pampa

Roxana Reyes — UCR — Santa Cruz

Vilma Ripoll — MST-FITU — Buenos Aires

Jorge Rizzotti — Democracia Para Siempre — Jujuy

Ana Clara Romero — PRO — Chubut

Jorge Antonio Romero — Unión por la Patria — Corrientes

Yamila Ruiz — Innovación Federal — Misiones

Roberto Antonio Sánchez — UCR — Tucumán

Nancy Sand — Unión por la Patria — Corrientes

Leandro Santoro — Unión por la Patria — CABA

Natalia Silvina Sarapura — UCR — Jujuy

Sabrina Selva — Unión por la Patria — Buenos Aires

Vanesa Raquel Siley — Unión por la Patria — Buenos Aires

Guillermo Snopek — Unión por la Patria — Jujuy

Martín Soria — Unión por la Patria — Río Negro

Margarita Stolbizer — Encuentro Federal — Buenos Aires

Julia Strada — Unión por la Patria — Buenos Aires

Rodolfo Tailhade — Unión por la Patria — Buenos Aires

Danya Tavela — Democracia Para Siempre — Buenos Aires

Martín Alberto Tetaz — UCR — CABA

Pablo Todero — Unión por la Patria — Neuquén

Victoria Tolosa Paz — Unión por la Patria — Buenos Aires

Eduardo Toniolli — Unión por la Patria — Santa Fe Magali Mastaler. Alejandra Torres — Encuentro Federal — Córdoba

Eduardo Félix Valdés — Unión por la Patria — CABA

Daniel Vancsik — Innovación Federal — Misiones

Brenda Vargas Matyi — Unión por la Patria — Buenos Aires

Yolanda Vega — Innovación Federal — Salta

Pamela Fernanda Verasay — UCR — Mendoza

Alejandro Vilca — PTS-FITU — Jujuy

Luana Volnovich — Unión por la Patria — Buenos Aires

Hugo Yasky — Unión por la Patria — Buenos Aires

Pablo Raúl Yedlin — Unión por la Patria — Tucumán

Carolina Yutrovic — Unión por la Patria — Tierra del Fuego

Natalia Zabala Chacur — Unión por la Patria — San Luis

Oscar Zago — MID — CABA

Natalia Zaracho — Unión por la Patria — Buenos Aires

Christian Alejandro Zulli — Unión por la Patria — Corrientes Quién votó en contra (67) Sabrina Ajmechet — PRO — CABA

Lisandro Almirón — La Libertad Avanza — Corrientes

Pablo Ansaloni — La Libertad Avanza — Buenos Aires

Damián Arabia — PRO — CABA

María Fernanda Araujo — La Libertad Avanza — CABA

Martín Ardohain — PRO — La Pampa

Karina Ethel Bachey — PRO — San Luis

Nancy Ballejos — PRO — Entre Ríos

Beltrán Benedit — La Libertad Avanza — Entre Ríos

Bertie Benegas Lynch — La Libertad Avanza — Buenos Aires

Gabriela Besana — PRO — Buenos Aires

Alejandro Bongiovanni — PRO — Santa Fe

Gabriel Bornoroni — La Libertad Avanza — Córdoba

Mariano Campero — Liga del Interior Eli — Tucumán

Sergio Eduardo Capozzi — PRO — Río Negro

Pablo Cervi — Liga del Interior Eli — Neuquén

Facundo Correa Llano — La Libertad Avanza — Mendoza

María Florencia de Sensi — PRO — Buenos Aires

Romina Diez — La Libertad Avanza — Santa Fe

Nicolás Emma — La Libertad Avanza — CABA

José Luis Espert — La Libertad Avanza — Buenos Aires

Daiana Fernández Molero — PRO — CABA

Alida Ferreyra — La Libertad Avanza — CABA

Alejandro Finocchiaro — PRO — Buenos Aires

Carlos García — La Libertad Avanza — Chaco

Ricardo Garramuño — Somos Fueguinos — Tierra del Fuego

José Luis Garrido — Por Santa Cruz — Santa Cruz

Silvana Giudici — PRO — CABA

Gerardo Huesen — La Libertad Avanza — Tucumán

María Cecilia Ibañez — La Libertad Avanza — Córdoba

Fernando Adolfo Iglesias — PRO — CABA

Luciano Andrés Laspina — PRO — Santa Fe

Lilia Lemoine — La Libertad Avanza — Buenos Aires

Mercedes Llano — La Libertad Avanza — Mendoza

Lorena Macyszyn — La Libertad Avanza — Buenos Aires

Martín Maquieyra — PRO — La Pampa

Nadia Márquez — La Libertad Avanza — Neuquén

Álvaro Martínez — La Libertad Avanza — Mendoza

Nicolás Mayoraz — La Libertad Avanza — Santa Fe

Martín Menem — La Libertad Avanza — La Rioja

Gerardo Milman — PRO — Buenos Aires

Guillermo Montenegro — La Libertad Avanza — Buenos Aires

Francisco Monti — Liga del Interior Eli — Catamarca

Julio Moreno Ovalle — La Libertad Avanza — Salta

Paula Omodeo — CREO — Tucumán

Emilia Orozco — La Libertad Avanza — Salta

Santiago Pauli — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego

José Peluc — La Libertad Avanza — San Juan

Luis Albino Picat — Liga del Interior Eli — Córdoba

Carolina Píparo — La Libertad Avanza — Buenos Aires

María Celeste Ponce — La Libertad Avanza — Córdoba

Manuel Quintar — La Libertad Avanza — Jujuy

Marilú Quiroz — PRO — Chaco

Cristian A. Ritondo — PRO — Buenos Aires

Laura Rodríguez Machado — PRO — Córdoba

Javier Sánchez Wrba — PRO — Buenos Aires

Juliana Santillán Juárez Brahim — La Libertad Avanza — Buenos Aires

Diego Santilli — PRO — Buenos Aires

Santiago Santurio — La Libertad Avanza — Buenos Aires

María Sotolano — PRO — Buenos Aires

Aníbal Tortoriello — PRO — Río Negro

José Federico Tournier — Liga del Interior Eli — Corrientes

César Treffinger — La Libertad Avanza — Chubut

Patricia Vásquez — PRO — Buenos Aires

Lorena Villaverde — La Libertad Avanza — Río Negro

Martín Yeza — PRO — Buenos Aires

Carlos Raúl Zapata — La Libertad Avanza — Salta Abstenciones (2) Ricardo Hipólito López Murphy — Republicanos Unidos — CABA

María Eugenia Vidal — PRO — CABA Declaración de Emergencia en Pediatría Quién votó a favor (181) Oscar Agost Carreño – Encuentro Federal – Córdoba

Hilda Aguirre – Unión por la Patria – La Rioja

Manuel Ignacio Aguirre – Democracia Para Siempre – Corrientes

Ernesto “Pipi” Ali – Unión por la Patria – San Luis

Eugenia Alianello – Unión por la Patria – Chubut

Walberto Allende – Unión por la Patria – San Juan

Constanza María Alonso – Unión por la Patria – Buenos Aires

Marcela Antola – Democracia Para Siempre – Entre Ríos

Jorge Neri Araujo Hernández – Unión por la Patria – Tierra del Fuego

Lourdes Micaela Arrieta – Coherencia – Mendoza

Daniel Arroyo – Unión por la Patria – Buenos Aires

Alberto Arrua – Innovación Federal – Misiones

Ana Fabiola Aubone – Unión por la Patria – San Juan

Martín Aveiro – Unión por la Patria – Mendoza

Jorge Antonio Ávila – Encuentro Federal – Chubut

Héctor W. Baldassi – Pro – Córdoba

Karina Banfi – UCR – Unión Cívica Radical – Buenos Aires

Mario Barletta – Unidos – Santa Fe Lourdes Arrieta. Luis Eugenio Basterra – Unión por la Patria – Formosa

Atilio Benedetti – UCR – Unión Cívica Radical – Entre Ríos

Adolfo Bermejo – Unión por la Patria – Mendoza

Tanya Bertoldi – Unión por la Patria – Neuquén

Gabriela Besana – Pro – Buenos Aires

Emmanuel Bianchetti – Pro – Misiones

Gustavo Bordet – Unión por la Patria – Entre Ríos

Victoria Borrego – Coalición Cívica – Buenos Aires

Sofía Brambilla – Pro – Corrientes

Gabriela Brouwer de Koning – UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba

Juan Fernando Brugge – Encuentro Federal – Córdoba

Santiago Cafiero – Unión por la Patria – Buenos Aires

Pamela Calletti – Innovación Federal – Salta

Marcela Campagnoli – Coalición Cívica – Buenos Aires

Mariano Campero – Liga del Interior ELI – Tucumán

Celia Campitelli – Unión por la Patria – Santiago del Estero

Florencia Carignano – Unión por la Patria – Santa Fe

Ana Carla Carrizo – Democracia Para Siempre – CABA

Soledad Carrizo – UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba

Pablo Carro – Unión por la Patria – Córdoba

Sergio Guillermo Casas – Unión por la Patria – La Rioja

Carlos Daniel Castagneto – Unión por la Patria – Buenos Aires

Christian Castillo – PTS – Frente de Izquierda Unidad – Buenos Aires

Leila Chaher – Unión por la Patria – Jujuy

Jorge Chica – Unión por la Patria – San Juan

María Luisa Chomiak – Unión por la Patria – Chaco

Gabriel Felipe Chumpitaz – Futuro y Libertad – Santa Fe

Carlos Cisneros – Unión por la Patria – Tucumán

Julio Cobos – UCR – Unión Cívica Radical – Mendoza

Mariela Coletta – Democracia Para Siempre – CABA

Marcela Coli – Democracia Para Siempre – La Pampa

Carlos D’Alessandro – Coherencia – San Luis

Ricardo Daives – Unión por la Patria – Santiago del Estero

Natalia de la Sota – Encuentro Federal – Córdoba

Rodrigo de Loredo – UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba

Mercedes de Mendieta – Izquierda Socialista FIT-Unidad – CABA

Agustín Domingo – Innovación Federal – Río Negro

Gabriela Beatriz Estévez – Unión por la Patria – Córdoba

Emiliano Estrada – Unión por la Patria – Salta

Eduardo Falcone – MID – Movimiento de Integración y Desarrollo – Buenos Aires

Mónica Fein – Encuentro Federal – Santa Fe

Agustín Fernández – Independencia – Tucumán

Carlos Alberto Fernández – Innovación Federal – Misiones

Elia Marina Fernández – Independencia – Tucumán

Ramiro Fernández Patri – Unión por la Patria – Formosa

Maximiliano Ferraro – Coalición Cívica – CABA

Mónica Frade – Coalición Cívica – Buenos Aires

Andrea Freites – Unión por la Patria – Tierra del Fuego Andrea Freites. Ana Carolina Gaillard – Unión por la Patria – Entre Ríos

Ignacio García Aresca – Encuentro Federal – Córdoba

José Luis Garrido – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Silvana Micaela Ginocchio – Unión por la Patria – Catamarca

Melina Giorgi – Democracia Para Siempre – Santa Fe

Diego A. Giuliano – Unión por la Patria – Santa Fe

José Glinski – Unión por la Patria – Chubut

Daniel Gollan – Unión por la Patria – Buenos Aires

Álvaro González – Pro – CABA

Gerardo Gustavo González – Coherencia – Formosa

Gustavo Carlos Miguel González – Unión por la Patria – Santa Cruz

Carlos Gutiérrez – Encuentro Federal – Córdoba

Ramiro Gutiérrez – Unión por la Patria – Buenos Aires

Itai Hagman – Unión por la Patria – CABA

Carlos Heller – Unión por la Patria – CABA

Bernardo José Herrera – Unión por la Patria – Santiago del Estero

Ricardo Herrera – Unión por la Patria – La Rioja

Ana María Ianni – Unión por la Patria – Santa Cruz

Rogelio Iparraguirre – Unión por la Patria – Buenos Aires

Pablo Juliano – Democracia Para Siempre – Buenos Aires

Máximo Carlos Kirchner – Unión por la Patria – Buenos Aires

Tomás Ledesma – Unión por la Patria – Entre Ríos

Aldo Leiva – Unión por la Patria – Chaco

Mónica Litza – Unión por la Patria – Buenos Aires

Osvaldo Llancafilo – Movimiento Popular Neuquino – Neuquén

Juan Manuel López – Coalición Cívica – Buenos Aires

Ricardo Hipólito López Murphy – Republicanos Unidos – CABA

Dante López Rodríguez – Unión por la Patria – Catamarca

Silvia Lospennato – Pro – Buenos Aires

Mónica Macha – Unión por la Patria – Buenos Aires

Facundo Manes – Democracia Para Siempre – Buenos Aires

Mario Manrique – Unión por la Patria – Buenos Aires

Varinia Lis Marín – Unión por la Patria – La Pampa

Juan Marino – Unión por la Patria – Buenos Aires

Germán Pedro Martínez – Unión por la Patria – Santa Fe

Gisela Marziotta – Unión por la Patria – CABA

Nicolás Massot – Encuentro Federal – Buenos Aires

Magalí Mastaler – Unión por la Patria – Santa Fe

Gladys Medina – Independencia – Tucumán

Roberto Mirabella – Defendamos Santa Fe – Santa Fe

Matías Molle – Unión por la Patria – Buenos Aires

María Luisa Montotto – Unión por la Patria – Santiago del Estero

Emilio Monzó – Encuentro Federal – Buenos Aires

Roxana Monzón – Unión por la Patria – Buenos Aires

Micaela Morán – Unión por la Patria – Buenos Aires

Cecilia Moreau – Unión por la Patria – Buenos Aires

Leopoldo Moreau – Unión por la Patria – Buenos Aires

María de los Ángeles Moreno – Producción y Trabajo – San Juan

Nilda Moyano – Unión por la Patria – Santiago del Estero

Estela Mary Neder – Unión por la Patria – Santiago del Estero

Sebastián Noblega – Unión por la Patria – Catamarca

José Núñez – Pro – Santa Fe

Paula Oliveto Lago – Coalición Cívica – CABA

Paula Omodeo – Creo – Tucumán

Blanca Inés Osuna – Unión por la Patria – Entre Ríos

Pablo Outes – Innovación Federal – Salta

Marcela Marina Pagano – Coherencia – Buenos Aires

Sergio Omar Palazzo – Unión por la Patria – Buenos Aires

Liliana Paponet – Unión por la Patria – Mendoza

María Graciela Parola – Unión por la Patria – Formosa

Marcela Fabiana Passo – Unión por la Patria – Buenos Aires

Esteban Paulón – Encuentro Federal – Santa Fe

Gabriela Pedrali – Unión por la Patria – La Rioja

Juan Manuel Pedrini – Unión por la Patria – Chaco

Paula Andrea Penacca – Unión por la Patria – CABA

Julio Pereyra – Unión por la Patria – Buenos Aires

Miguel Ángel Pichetto – Encuentro Federal – Buenos Aires

Nancy Viviana Picón Martínez – Producción y Trabajo – San Juan

Lorena Pokoik – Unión por la Patria – CABA

Juan Carlos Polini – Democracia Para Siempre – Chaco Marcela Pagano. Luciana Potenza – Unión por la Patria – Buenos Aires

Carlos Facundo Prades – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Agustina Lucrecia Propato – Unión por la Patria – Buenos Aires

Fabio José Quetglas – UCR – Unión Cívica Radical – Buenos Aires

Florencio Randazzo – Encuentro Federal – Buenos Aires

Ariel Rauschenberger – Unión por la Patria – La Pampa

Verónica Razzini – Futuro y Libertad – Santa Fe

Roxana Reyes – UCR – Unión Cívica Radical – Santa Cruz

Vilma Ripoll – MST – Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad – Buenos Aires

Jorge Rizzotti – Democracia Para Siempre – Jujuy

Ana Clara Romero – Pro – Chubut

Jorge Antonio Romero – Unión por la Patria – Corrientes

Yamila Ruiz – Innovación Federal – Misiones

Roberto Antonio Sánchez – UCR – Unión Cívica Radical – Tucumán

Nancy Sand – Unión por la Patria – Corrientes

Leandro Santoro – Unión por la Patria – CABA

Natalia Silvina Sarapura – UCR – Unión Cívica Radical – Jujuy

Sabrina Selva – Unión por la Patria – Buenos Aires

Vanesa Raquel Siley – Unión por la Patria – Buenos Aires

Guillermo Snopek – Unión por la Patria – Jujuy

Martín Soria – Unión por la Patria – Río Negro

Margarita Stolbizer – Encuentro Federal – Buenos Aires

Julia Strada – Unión por la Patria – Buenos Aires

Rodolfo Tailhade – Unión por la Patria – Buenos Aires

Danya Tavela – Democracia Para Siempre – Buenos Aires

Martín Alberto Tetaz – UCR – Unión Cívica Radical – CABA

Pablo Todero – Unión por la Patria – Neuquén

Victoria Tolosa Paz – Unión por la Patria – Buenos Aires

Eduardo Toniolli – Unión por la Patria – Santa Fe

Alejandra Torres – Encuentro Federal – Córdoba

José Federico Tournier – Liga del Interior ELI – Corrientes

Eduardo Félix Valdés – Unión por la Patria – CABA

Daniel Vancsik – Innovación Federal – Misiones

Brenda Vargas Matyi – Unión por la Patria – Buenos Aires

Yolanda Vega – Innovación Federal – Salta

María Eugenia Vidal – Pro – CABA

Alejandro Vilca – PTS – Frente de Izquierda Unidad – Jujuy

Luana Volnovich – Unión por la Patria – Buenos Aires

Hugo Yasky – Unión por la Patria – Buenos Aires

Pablo Raúl Yedlin – Unión por la Patria – Tucumán

Carolina Yutrovic – Unión por la Patria – Tierra del Fuego

Natalia Zabala Chacur – Unión por la Patria – San Luis

Oscar Zago – MID – Movimiento de Integración y Desarrollo – CABA

Natalia Zaracho – Unión por la Patria – Buenos Aires

Christian Alejandro Zulli – Unión por la Patria – Corrientes Quién votó en contra (60) Sabrina Ajmechet – Pro – CABA

Lisandro Almirón – La Libertad Avanza – Corrientes

Pablo Ansaloni – La Libertad Avanza – Buenos Aires

Damián Arabia – Pro – CABA

María Fernanda Araujo – La Libertad Avanza – CABA

Martín Ardohain – Pro – La Pampa

Martín Arjol – Liga del Interior ELI – Misiones

Nancy Ballejos – Pro – Entre Ríos

Beltrán Benedet – La Libertad Avanza – Entre Ríos

Bertie Benegas Lynch – La Libertad Avanza – Buenos Aires

Alejandro Bongiovanni – Pro – Santa Fe

Gabriel Bornoroni – La Libertad Avanza – Córdoba

Pablo Cervi – Liga del Interior ELI – Neuquén

Facundo Correa Llano – La Libertad Avanza – Mendoza

María Florencia De Sensi – Pro – Buenos Aires

Romina Diez – La Libertad Avanza – Santa Fe

Nicolás Emma – La Libertad Avanza – CABA

José Luis Espert – La Libertad Avanza – Buenos Aires

Daiana Fernández Molero – Pro – CABA

Alida Ferreyra – La Libertad Avanza – CABA

Alejandro Finocchiaro – Pro – Buenos Aires

Carlos García – La Libertad Avanza – Chaco

Ricardo Garramuño – Somos Fueguinos – Tierra del Fuego

Silvana Giudici – Pro – CABA

Gerardo Huesen – La Libertad Avanza – Tucumán

María Cecilia Ibañez – La Libertad Avanza – Córdoba

Fernando Adolfo Iglesias – Pro – CABA

Lilia Lemoine – La Libertad Avanza – Buenos Aires

Mercedes Llano – La Libertad Avanza – Mendoza

Lorena Macyszyn – La Libertad Avanza – Buenos Aires

Martín Maquieyra – Pro – La Pampa

Nadia Márquez – La Libertad Avanza – Neuquén

Álvaro Martínez – La Libertad Avanza – Mendoza

Nicolás Mayoraz – La Libertad Avanza – Santa Fe

Martín Menem – La Libertad Avanza – La Rioja

Gerardo Milman – Pro – Buenos Aires

Guillermo Montenegro – La Libertad Avanza – Buenos Aires

Francisco Monti – Liga del Interior ELI – Catamarca

Julio Moreno Ovalle – La Libertad Avanza – Salta

Emilia Orozco – La Libertad Avanza – Salta Miguel Ángel Pichetto. Santiago Pauli – La Libertad Avanza – Tierra del Fuego

José Peluc – La Libertad Avanza – San Juan

Luis Albino Picat – Liga del Interior ELI – Córdoba

Carolina Píparo – La Libertad Avanza – Buenos Aires

María Celeste Ponce – La Libertad Avanza – Córdoba

Manuel Quintar – La Libertad Avanza – Jujuy

Marilú Quiróz – Pro – Chaco

Cristian A. Ritondo – Pro – Buenos Aires

Laura Rodríguez Machado – Pro – Córdoba

Javier Sánchez Wrba – Pro – Buenos Aires

Juliana Santillán Juárez Brahim – La Libertad Avanza – Buenos Aires

Diego Santilli – Pro – Buenos Aires

Santiago Santurio – La Libertad Avanza – Buenos Aires

María Sotolano – Pro – Buenos Aires

Aníbal Tortoriello – Pro – Río Negro

César Treffinger – La Libertad Avanza – Chubut

Patricia Vásquez – Pro – Buenos Aires

Lorena Villaverde – La Libertad Avanza – Río Negro

Martín Yeza – Pro – Buenos Aires

Carlos Raúl Zapata – La Libertad Avanza – Salta Abstenciones (1) Karina Ethel Bachey – Pro – San Luis

