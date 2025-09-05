Violento asalto al excampeón del TC Emanuel Moriatis en Buenos Aires

El ex piloto de Turismo Carretera (TC) y Turismo Nacional (TN) , Emanuel Moriatis , sufrió un violento asalto ayer por la tarde mientras circulaba en su moto Ducati por la Autopista Panamericana . Durante el robo, los delincuentes le efectuaron dos disparos y le sustrajeron su vehículo .

El incidente se registró alrededor de las 19 en la zona de Fondo de la Legua , en Martínez , partido de San Isidro , cuando Moriatis se dirigía a buscar a su hijo tras una práctica de fútbol , después de haber pasado gran parte de la jornada en el autódromo de Buenos Aires .

El propio exdeportista, quien también preside actualmente la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) , relató a través de sus redes sociales y en diálogo con Radio Mitre que fue sorprendido por dos motochorros en plena hora pico , con decenas de vehículos circulando muy cerca.

Moriatis explicó que los asaltantes lo interceptaron de manera violenta y que el acompañante, que viajaba en la parte trasera de la moto, realizó un disparo para forzarlo a detenerse.

“Se me ponen de costado, casi como que me quieren chocar, y me cruzan la moto. El que venía atrás me mostró el revólver, me hace seña como que frene y cuando me hace la segunda seña, pum, tira un tiro para el piso. Automáticamente freno y suelto la moto. Medio que me voy caminando rápido, pero para atrás, mirándolos. No me quise dar vuelta y correr sin verlos, porque uno piensa que no pueden prender la moto, me tiran un tiro, no sabés qué hacer. Es un segundo”, contó el expiloto.

Tras obligarlo a detenerse, uno de los asaltantes intentó arrebatarle la mochila con sus pertenencias. “Cuando me tira el tiro, freno, me quedo quieto como congelado y se me lanza encima, me saca el bolso que tenía, me empieza a bolsiquear. ‘Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo’”, relató Moriatis.

Pérdida de pertenencias y agresión persistente

Como consecuencia, perdió todos sus objetos personales: el teléfono, la mochila y la motocicleta. La violencia del ataque no terminó allí. Aunque no ofreció resistencia en ningún momento, los delincuentes continuaron con actitud agresiva. Según narró la víctima, mientras intentaba alejarse de la zona, ya sin su moto, uno de los ladrones lo persiguió varios metros más y efectuó otro disparo.

“Voy corriendo como marcha atrás y lo veo que se me viene. Yo ya había dejado la moto y se me viene. Yo con el casco puesto. Él con el casco, no lo escuchaba. Se ve que me estaba diciendo ‘quieto, quieto’ y yo iba para atrás. Entonces, cuando venía para atrás como que me mira y después ¡pum! Me tira otro tiro a quemarropa“, dijo Moriatis.

Mientras ambos huían, el segundo disparo impactó contra el asfalto y, por suerte, Moriatis no sufrió heridas. “Te juro que te sentís como que ‘estoy a la buena de Dios’”, describió el expiloto.

Quedando sin pertenencias y tras la fuga de los motochorros, recibió el auxilio de un joven que se detuvo, le ofreció su teléfono y lo ayudó a comunicarse con su familia.

“Santiago, un chico que conocí ahí en Panamericana, me sube al auto y me empieza como a llevar para el lado de mi casa y un kilómetro más adelante aparece la moto, prendida, en Panamericana”, contó Moriatis, quien agregó que la moto estaba prendida y con la pata de apoyo extendida.

El ex piloto en una entrevista.

Denuncia y preocupante falta de seguridad en la Panamericana

“No entiendo. Habrán pensado que tenía rastreador”, comentó Moriatis. Horas más tarde, se acercó a la comisaría más próxima para radicar la denuncia y averiguar si podían revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, se llevó otra sorpresa.

“Me imaginé que ahora van a agarrar las cámaras, los van a buscar, van a tratar. Y nada. Me dicen: ‘No, no hay ni una cámara’. (...) ¿Qué se hace en estos casos? Entonces, digo, lo mejor que puedo hacer es tratar de avisarles a los demás para que tengan cuidado”, agregó.

Violento asalto al excampeón de TC Emanuel Moriatis en la Panamericana.

Además, el exdeportista señaló que en todo el recorrido por la Panamericana no vio presencia policial. Incluso contó que hace apenas un mes, un amigo suyo sufrió un hecho similar en la misma autopista.