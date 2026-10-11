Violento asalto en Los Alisos: golpearon, maniataron y amenazaron de muerte a una pareja

Una pareja sufrió un violento asalto durante la madrugada de este domingo en su vivienda del barrio La Francisca, en la zona de Los Alisos, jurisdicción de San Antonio. Según relató una de las víctimas, tres hombres ingresaron a la casa, los golpearon, los maniataron y los amenazaron de muerte para exigirles dinero y objetos de valor.

El episodio ocurrió después de que la pareja regresara a su domicilio tras descargar agua en una cisterna, debido a que no cuentan con servicio de agua potable. La mujer contó que, alrededor de las 00.30, su pareja ingresó a la vivienda y, cuando acababa de cerrar la puerta, los delincuentes irrumpieron en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, los atacantes golpearon al hombre, lo tiraron al piso y lo ataron con alambres y precintos. Además, le cubrieron la cabeza con un toallón mientras lo amenazaban de muerte para que entregara el dinero y sus pertenencias.

La mujer también fue agredida físicamente y quedó atada de pies y manos a una cama. Según contó, recibió golpes y patadas cuando intentó defender a su pareja.

Los asaltantes se llevaron dinero, una computadora, teléfonos celulares, ropa, bolsos y otros elementos que estaban en la vivienda. También sustrajeron una camioneta Ford Ranger modelo 2015, de color gris plomo, que había sido retirada de un taller de chapa y pintura ese mismo día. El vehículo tenía un tanque de agua de aproximadamente 600 litros en la parte trasera. Según la víctima, los delincuentes abandonaron la vivienda alrededor de la 1 de la madrugada, después de permanecer cerca de media hora dentro de la casa.

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