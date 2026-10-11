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11 de octubre de 2026 - 12:43
Jujuy.

Violento asalto en Los Alisos: golpearon, maniataron y amenazaron de muerte a una pareja

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio La Francisca, en la zona de Los Alisos. Tres hombres armados ingresaron a la vivienda, agredieron a la pareja y se llevaron dinero, objetos personales y una Ford Ranger gris plomo.

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Por  Verónica Pereyra
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El episodio ocurrió después de que la pareja regresara a su domicilio tras descargar agua en una cisterna, debido a que no cuentan con servicio de agua potable. La mujer contó que, alrededor de las 00.30, su pareja ingresó a la vivienda y, cuando acababa de cerrar la puerta, los delincuentes irrumpieron en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, los atacantes golpearon al hombre, lo tiraron al piso y lo ataron con alambres y precintos. Además, le cubrieron la cabeza con un toallón mientras lo amenazaban de muerte para que entregara el dinero y sus pertenencias.

La mujer también fue agredida físicamente y quedó atada de pies y manos a una cama. Según contó, recibió golpes y patadas cuando intentó defender a su pareja.

Los asaltantes se llevaron dinero, una computadora, teléfonos celulares, ropa, bolsos y otros elementos que estaban en la vivienda. También sustrajeron una camioneta Ford Ranger modelo 2015, de color gris plomo, que había sido retirada de un taller de chapa y pintura ese mismo día.

El vehículo tenía un tanque de agua de aproximadamente 600 litros en la parte trasera. Según la víctima, los delincuentes abandonaron la vivienda alrededor de la 1 de la madrugada, después de permanecer cerca de media hora dentro de la casa.

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