Visita de León XIV a la Argentina:  se esperan más de 7 millones de personas

Conferencia oficial en la Casa Rosada por la visita del Papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina podría movilizar cerca de 7 millones de personas durante los cuatro días que permanecerá en el país . El pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y desarrollará hasta el miércoles 11 una intensa agenda en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

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La estimación fue presentada este lunes durante el anuncio oficial de la agenda. Desde el Gobierno hablaron de un aforo global aproximado de siete millones de personas al sumar las distintas actividades previstas, especialmente las celebraciones y encuentros multitudinarios.

Será una visita de fuerte carácter pastoral. La Santa Sede confirmó que Argentina será la segunda escala de una gira que comenzará en Uruguay y continuará posteriormente en Perú.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30 , procedente de Montevideo. Su primera jornada incluirá una visita a Plaza San Martín, la recepción oficial en Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei.

El lunes 9 comenzará uno de los tramos de mayor contacto con los fieles. Visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y, a las 11.30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Más tarde tendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

La expectativa de convocatoria se concentra especialmente en las grandes celebraciones públicas. El programa contempla tres misas multitudinarias y una vigilia con jóvenes, además del resto de los encuentros previstos durante la visita.

León XIV se reunirá con Javier Milei (Mario Tomassetti / VATICAN MEDIA / AFP)

Córdoba también recibirá al Papa

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará temprano hacia Córdoba. Allí encabezará a las 10 una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y posteriormente se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

Esa misma tarde regresará a Buenos Aires y, a las 20.15, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, otro de los eventos que se espera tenga una asistencia masiva.

Luján será uno de los momentos centrales

El miércoles 11 será la última jornada de León XIV en el país. Por la mañana visitará un complejo penitenciario federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tras esa celebración regresará para la ceremonia de despedida y a las 14 partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, donde continuará su gira apostólica.

Conferencia oficial en la Casa Rosada por la visita del Papa León XIV

¿Habrá asueto durante la visita de León XIV?

Por ahora, no está definido. El Gobierno analiza la posibilidad de establecer feriados, asuetos o días no laborables en algunas de las jurisdicciones alcanzadas por la visita para facilitar la participación de quienes quieran asistir. La decisión y su eventual alcance serán informados más adelante.

También se confirmó que la Marcha del Orgullo prevista para el sábado 7 de noviembre, un día antes de la llegada del Papa a Buenos Aires, está contemplada dentro de la planificación y mantiene su fecha.

Una visita con enorme expectativa

El Gobierno nacional definió la llegada del pontífice como un acontecimiento de especial trascendencia y señaló que trabajará junto con la Santa Sede, la Iglesia y las distintas jurisdicciones involucradas durante las próximas semanas.

Más allá de la organización necesaria, el número permite dimensionar lo que se espera para noviembre: alrededor de siete millones de asistentes acumulados en las diferentes actividades, con fieles que llegarán desde distintos puntos del país para participar de las celebraciones.