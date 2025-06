Voto postal: se vencen los tiempos para los argentinos que se encuentran en el exterior

Animales. Por qué los carpinchos o capibaras no pueden ser mascotas

La medida establece que las representaciones consulares y diplomáticas serán responsables de difundir el padrón, habilitar las mesas electorales y custodiar los votos. Para garantizar la transparencia del proceso, los partidos políticos podrán designar fiscales entre los inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.

La inscripción para sufragar por correo postal se realiza a través del formulario online habilitado en https://www.padron.gov.ar/cne_care/, en esta oportunidad entre el 29 de mayo y el 28 de junio.

Escrutinio de votos

Las actas de cierre y los votos serán enviados a la Cámara Nacional Electoral, que será la encargada del recuento definitivo. En cuanto a los votos por correo, las autoridades deberán verificar la validez de las declaraciones juradas y descartar aquellos sobres que hayan sido enviados posterior a la fecha límite.

Cabe recordar que el voto de los argentinos residentes en el exterior es voluntario, no obligatorio.

image.png El 26 de octubre en Jujuy se elegirán tres diputados nacionales y se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), al igual que en todo el país así como en el caso de electores fuera de la Argentina.

Antecedentes y marco legal

Desde 1991, la Ley 24.007 reconoce el derecho al voto de residentes en el exterior, creando el Registro de Electores Residentes en el Exterior

El 17 de octubre de 2024, el Congreso sancionó la Ley 27.781, cambiando el sistema de votación a la Boleta Única de Papel y habilitando el voto postal en el exterior

El 1° de abril de 2025, el gobierno reglamentó este sistema a través del Decreto 239/2025, que define plazos e implementa el voto postal

Quiénes pueden participar

Puede participar todos los ciudadanos argentinos mayores de 16 años con domicilio en el exterior registrado en el DNI al menos 180 días antes del 26 de octubre

Es requisito estar inscripto en el padrón electoral y en el Registro de Electores Residentes en el Exterior

La participación es opcional, no obligatoria, y no implica sanciones en caso de no votar

Modalidad y procedimiento del voto postal

Inscripción:

Del 29 de mayo al 28 de junio de 2025 (entre 150 y 120 días antes de la elección), los residentes que quieran el voto postal deben anotarse en el formulario habilitado por la Cámara Nacional Electoral

Recepción de material electoral:

Tras registrarse, se envía al domicilio del votante un kit que incluye:

Boleta Única de Papel

Sobre de votación

Sobre de seguridad

Instructivo y formulario de declaración jurada

Envío del voto:

El elector debe enviar el sobre con suficiente antelación para que llegue al consulado antes del último día hábil local anterior al 26 de octubre

Conteo y fiscalización:

Los sobres se abren y cuentan en las sedes consulares el día de la elección, bajo la supervisión de la Cámara y fiscales designados

Tiempos clave

Inscripción voto postal: 29 mayo – 28 junio 2025

Envío del material electoral: Hasta 20 días antes del 26/10

Fecha elecciones: Domingo 26 de octubre de 2025

Recepción de votos: Hasta último día hábil previo al 26/10

El voto postal mejora la participación de quienes viven lejos o sin acceso fácil al consulado, aunque la inscripción y logística siguen siendo clave para su éxito

En elecciones anteriores, la participación en el exterior fue baja (alrededor del 3,6% en 2017), pero el sistema postal podría incrementar este número

(alrededor del 3,6% en 2017), pero el sistema postal podría incrementar este número El establecimiento de la BUP aporta homogeneidad en todo el mundo y reduce posibles errores o fraudes comparado con sistemas anteriores.

image.png elecciones 2025 - Voto postal

Elecciones 2025: ¿Qué se vota en Argentina?

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

En síntesis, las fechas clave a tener en cuenta para este año electoral son: