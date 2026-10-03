Ya comenzó la Peregrinación a Luján: miles de fieles caminan hacia la Basílica

Miles de fieles participan este sábado de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján , que comenzó desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, con destino a la Basílica de Luján. La caminata se desarrolla bajo la lluvia y finalizará el domingo, cuando se realizará la misa central a las 7.

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La peregrinación comenzó durante la madrugada y reúne a personas que recorren aproximadamente 60 kilómetros hasta el santuario bonaerense.

El trayecto atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a Luján.

Los primeros peregrinos avanzaron con pilotos, paraguas y ropa impermeable debido a las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada.

En Luján, en tanto, se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados.

El primer peregrino ya llegó a luján

El Santuario de Luján informó la llegada del primer peregrino. Se trata de David, quien arribó a la iglesia el viernes cerca de las 22.

El hombre contó que realiza la peregrinación desde 1994, cuando comenzó a caminar como parte de una promesa relacionada con su mamá.

A través de las redes sociales del santuario, expresó su agradecimiento a la Virgen de Luján y destacó el acompañamiento que recibe durante el recorrido.

Cómo será el operativo de seguridad

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires coordina un operativo especial de seguridad, salud y asistencia que se extenderá durante las 36 horas de la peregrinación.

Las tareas involucran a los municipios ubicados sobre la traza y a distintos organismos provinciales y nacionales. Además, funcionará un Centro de Operaciones de Emergencias en la Universidad Nacional de Luján para coordinar la respuesta ante distintas situaciones.

El Ministerio de Seguridad desplegará efectivos, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y drones para monitorear el recorrido. También instalará torres de iluminación en diferentes sectores.

Asistencia sanitaria y puestos de hidratación

El operativo sanitario contará con hospitales móviles, ambulancias con personal médico, un shock room móvil y un helicóptero sanitario. Además, se reforzarán las guardias de hospitales provinciales y municipales de la zona.

También habrá puestos con agua embotellada, frutas y snacks, además de baños químicos para los peregrinos.

ABSA dispondrá cinco camiones cisterna y cuatro puntos de suministro con canillas públicas, mientras que AySA aportará otros 12 camiones cisterna desde el sábado hasta el domingo.

Las autoridades recomendaron a quienes participan de la caminata llevar una botella para recargar agua y reducir el uso de envases plásticos.

Tránsito y servicios durante la peregrinación

El área de Transporte establecerá restricciones para la circulación vehicular sobre distintos sectores de la traza y trabajará en el ordenamiento del tránsito.

Por su parte, Infraestructura garantizará puntos de suministro de agua, iluminación y grupos electrógenos con combustible de reserva.

También habrá puestos para la separación de residuos y un seguimiento de las condiciones meteorológicas durante el recorrido para anticipar posibles cambios en el tiempo.