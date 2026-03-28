Peregrinación al Cerro de la Cruz: refuerzan la atención y siguen inscripciones para comerciantes

En el marco de la organización de una de las manifestaciones religiosas más convocantes de Semana Santa , el municipio capitalino dispuso nuevas medidas para agilizar los trámites y mejorar la atención a los trabajadores de la economía popular que participarán del evento.

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Según informaron desde la comuna, se reforzó la atención administrativa y se amplió el horario en la oficina del “Caracol”, que funcionará de 8 a 16 horas para responder al incremento de solicitudes.

Las autoridades recordaron que el registro continúa habilitado para quienes deseen desarrollar actividades comerciales durante la peregrinación al Cerro de la Cruz. El proceso permanecerá abierto hasta completar los cupos disponibles en los rubros autorizados.

La convocatoria está dirigida a emprendedores y vendedores ambulantes que buscan ofrecer productos y servicios a los miles de fieles que participan cada año de esta tradicional celebración religiosa.

Dónde y cómo inscribirse

Los interesados deben dirigirse a la Dirección de Espacios Públicos, ubicada en el primer piso del Mercado de Concentración, donde se realiza el trámite de inscripción.

Desde el municipio recomiendan iniciar el proceso con anticipación, debido a la alta demanda que genera este evento.

image Mercado de concentración

Qué documentación se necesita

Para obtener la autorización, los comerciantes deberán presentar:

-Certificado de negatividad

-Libre infracción municipal

-Certificado de residencia y convivencia

-Carnet sanitario y certificado de manipulación de alimentos vigentes

En el caso de quienes ya cuentan con antecedentes como vendedores, deberán presentar principalmente el libre infracción actualizado. Por su parte, los nuevos postulantes deberán iniciar un expediente y completar todos los requisitos.

Un evento que moviliza a miles

La peregrinación al Cerro de la Cruz es uno de los eventos religiosos más importantes de la ciudad, con una gran convocatoria de fieles y visitantes. Esto genera un fuerte movimiento económico para el sector informal y pequeños emprendedores, que encuentran en esta fecha una oportunidad clave de trabajo.

Con la continuidad de las inscripciones y el refuerzo en la atención, el municipio busca ordenar la actividad comercial y garantizar mejores condiciones tanto para los trabajadores como para quienes participen de la peregrinación.