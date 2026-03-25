Peregrinación al Cerro de la Cruz: ascenso, actividades y misas

El viernes 3 de abril se realizará el tradicional ascenso al Cerro de la Cruz en San Salvador de Jujuy , donde miles de fieles peregrinan al espacio reservado para la fe cristiana en el barrio Cerro las Rosas.

El padre José Quispe de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno , encargada de la organización para el Jueves y Viernes Santo , comentó que “ subí a ver cómo estaba el camino y está muy bien , se puede realizar tranquilamente”.

“Si la gente quiere subir, lo puede hacer. Lo único que por ahí falta un poco de desmalezamiento en la parte de las estaciones , pero después está todo bien. Ahora con estos días de lluvia, creo que no ha habido tanto desarreglo”.

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Recomendó a los miles de fieles que deciden desandar el camino de origen hasta el cerro, hacerlo con cuidado y “si hay algo que por ahí está mal que nos hagan saber”, dijo el párroco a pocos días de la procesión cristiana.

Las actividades en Semana Santa en el Cerro de la Cruz

Sobre las misas del Viernes Santo, dijo que se van a realizar a partir de las 7 de la mañana. “Vamos a estar con la comunidad sacerdotal, confesando a todos los fieles que quieran. Después, a las dos de la tarde, se va a realizar la pasión de Jesucristo ahí arriba, con toda la gente también que quiera participar”.

“Y después, aquí en la parroquia, también a las cuatro de la tarde, se va a realizar la pasión del Señor y después se va a realizar el vía crucis de los jóvenes por todo el barrio”, anticipó el sacerdote encargado de la logística para esos días.

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“Es un camino espiritual, un camino donde cada uno que vaya haciendo las estaciones se vaya encontrando con la pasión de Jesús y también con la propia vida, para que uno pueda fortalecer la fe también, no solamente en los momentos lindos que estamos, sino también en los momentos tristes que Dios está presente en nuestras vidas”.

Adelantó que “va a haber un horario estricto que va a ser a partir de las seis de la mañana donde se puede ascender”, y detalló que “seguro que ya a las seis de la tarde va a pasar la policía a despejar el área”, alertó José Quispe.