Yanina Latorre, angustiada al hablar sobre la reacción de sus hijos por su crisis de pareja

“Cuando empezó todo esto dije, bueno, por ahí se pasó dos pueblos el sábado, está bien, por ahí uno recapacita. Hay gente que te dice, no está bien, está enferma. Yo creo que la maldad no tiene nada que ver con la enfermedad”, introdujo Yanina Latorre.

“Pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro y empiezo a sentir que mis hijos están acosados. Y me voy a quedar con los mensajes de mis hijos. Escuchen lo que me escribieron cuando terminé de hablar. Mi hijo, que tiene 22 años, me hizo llorar, por supuesto ”, señaló.

La angustia de Yanina Latorre al contar la reacción de sus hijos por la crisis con Diego Latorre.

“Yo con mi hijo no hablé de este tema porque mi hijo es para adentro. Lo vi sufriendo. Lola es más vehemente. Ella quería meterse y yo le dije que no. Y cuando terminó el programa, un chico de 22 años que tiene otro tipo de vida, que no es televisivo, que no es mediático, me pone ‘te amo, mamá, sos lo máximo, de verdad, sos lo mejor que me pasó en la vida’. Y yo me quedo con eso”, puntualizó.

“Porque lo mejor que hice fue criarlos. Y yo no le puedo permitir a nadie que acose y extorsione a mis hijos. Juguemos el mismo juego. Porque si no, nos convertimos en extorsionadores seriales. Yo no puedo torturarte cuatro días que voy a subir algo”, indicó.

Tiempo después, Yanina también dio a conocer el mensaje que le hizo llegar su hija Lola: "'Vos no hiciste nada malo, ma. Imaginate lo pelotuda que tiene que ser una persona contando eso, que ni siquiera es tuyo'. Y cuando terminé me pone: 'te amo, la rompiste'. Y yo me quedo con mis hijos porque yo doy la vida por ellos".