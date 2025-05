El polémico comentario de la China Suárez sobre sus exparejas que sorprendió a todos

Lejos de quedarse callada y fiel a su forma de responder, la contadora no dudó en dejar en claro su postura frente a la acusación de ser “una mantenida”. “Nadie me mantuvo. Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde. No pelotudeo, vos pelotudeas”, disparó la integrante del programa LAM (América TV). De todos los mensajes cruzados, eligió darle visibilidad solo a uno, donde la esposa de Diego Latorre señala que la actriz siempre soñó con ser sostenida económicamente por un millonario.

Los mensajes que dieron inicio al conflicto.

Con tono sarcástico y sin filtro, la China replicó: “Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20”. Todo este enfrentamiento empezó el martes por la tarde, cuando en la pantalla de América salieron a la luz los primeros chats. En ellos, se vio que la actriz había reaccionado con bronca a las críticas y había escrito con términos subidos de tono: “Me hago la picante cuando se me canta la con..., cuándo y con quién quiero”.

El cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre

La panelista no tardó en responder con dureza: “¿No te da vergüenza? Te cag... en dos niñas”, en referencia a las hijas de Wanda Nara, quienes —según relató— habrían atravesado un momento de angustia tras ver fotos de su padre en situaciones familiares junto a los hijos de la actriz.

Yanina mostró el mensaje en el que la China trata de ratas a sus exparejas.

El enfrentamiento ocurrió tanto por mensajes privados como al aire en el canal América, donde la presentadora de SQP expuso su versión de los hechos. En el ciclo televisivo mostró capturas de pantalla y ofreció su interpretación de una pelea que ya va más allá de lo estrictamente personal. “Estás todo el día subiendo historias para tocarle el or… a Wanda”, sentenció en plena transmisión.

Durante su descargo, reiteró que la intérprete busca intencionalmente incomodar a la exesposa de Icardi y subrayó: “La que te hizo noticia fue Wanda. Yo de vos no me burlo, pero vos te burlaste de Tobal, de Wanda, de Pampita”.

El enfrentamiento entre ambas personalidades va más allá de los dichos recientes. En su respuesta, la China Suárez trajo a colación el recordado episodio de infidelidad que involucró a Diego y a Natacha Jaitt: “¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? No, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or...”, disparó. Más adelante, dejó una frase que rápidamente se volvió tendencia: “Sos una pobre mina con doble vara”.

Es importante señalar que ambas están enfrentadas judicialmente. La autora de Corazón de cartón inició una demanda por calumnias e injurias contra la panelista por sus declaraciones durante el escándalo mediático del Wandagate en 2021.