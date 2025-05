La China Suárez y el polémico pedido que hizo para ofrecer una nota exclusiva

No obstante, días atrás accedió a integrarse al debut de La Pasión , el programa de streaming conducido por Gustavo Méndez en la pantalla de la TV Pública . Según reveló Juan Etchegoyen , la actriz impuso una condición controvertida como prerrequisito para sumarse.

“Hay cosas que a mí no me parecen bien sobre cómo se maneja la China y Mauro Icardi, porque también entra en esta bolsa. Yo no puedo creer cómo la China Suárez y cómo Mauro Icardi no entienden el medio del que forman parte ”, comenzó Juan en Mitre Live.

“Es como vivir en una casa que desconoce las reglas . Uno sabe de qué medio forma parte, y a mí me parece, y lo digo con todo respeto, que a la China y a Mauro Icardi se le subieron los egos más que nunca a la cabeza . Me parece que le pifian con su accionar”, sumó el conductor.

La semana pasada la actriz aceptó formar parte del lanzamiento de La Pasión, el streaming de Gustavo Méndez.

El polémico requisito de la China Suárez para dar una nota exclusiva

“El otro día, lo que pasó en la TV pública, donde se labura bárbaro, pero enterarme que la China Suárez le pidió a la gente que maneja el streaming de la TV pública no hacer notas o que no aparezca ninguna cámara del canal cuando estén adentro del mismo… La verdad es que me parece que desconocen el medio que forman parte”, aseguró.

Luego, Etchegoyen agregó: “Me parece que pecan de soberbios, me parece que no respetan el trabajo del otro, porque la China Suárez es quien es gracias a todos nosotros que, en algún momento, (…) muchos colegas le han hecho entrevistas para hablar de algún proyecto, para vender alguna peli, para vender alguna serie. ¿Qué pasa China? ¿Cuando hablas de la serie y de la película, se te puede entrevistar, pero no cuando te queremos preguntar sobre tu vida privada, que vos la difundís permanentemente con fotos con Mauro?”.

Juan Etchegoyen contó qué le prometieron a la pareja de Mauro Icardi para que acepte.

“Yo entiendo que la China esté enojada con algunos periodistas, y hasta la puedo bancar porque fueron bravos con la China. Ahora no podés meter a todos en la misma bolsa. Sos la China por todos nosotros, y decir ‘yo voy a hacer una nota, pero no quiero ninguna cámara que me grabe’. Es rarísimo”, concluyó Juan, que responsabilizó de esa actitud a Mauro Icardi, de quien dijo que es “desagradable”.