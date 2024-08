Alimentos.. 5 trucos que no fallan para saber si el aceite de oliva es de calidad

No todos los aceites de oliva extra virgen son uniformes en calidad y sabor . Aunque la etiqueta "extra virgen" puede indicar un nivel superior, esta designación no asegura que el producto cumpla con las expectativas de todos los consumidores. Un aceite de oliva puede cumplir con los requisitos técnicos para ser calificado como extra virgen , pero su sabor y calidad percibida pueden variar notablemente según el origen de las aceitunas , el método de extracción y, especialmente, las preferencias personales de cada individuo.

La etiqueta "extra virgen" señala que el aceite se ha extraído directamente de las aceitunas utilizando únicamente métodos mecánicos , y que cumple con requisitos específicos de acidez y sabor . No obstante, dentro de esta clasificación, se encuentra una vasta variedad de sabores y niveles de calidad .

Un aceite que se clasifique como de alta calidad no solo debe ser “ extra virgen ”, sino que también debe presentar un perfil organoléptico que se ajuste a los gustos del consumidor . Por ejemplo, quienes buscan un aceite con un sabor robusto y un carácter pronunciado pueden descubrir que muchos aceites etiquetados como extra virgen , aunque cumplan con los requisitos técnicos, no poseen la intensidad deseada .

En un entorno caracterizado por una competencia intensa y una oferta abundante, el neuromarketing se ha convertido en una herramienta clave para impactar las decisiones de compra de los consumidores. Esta área, que fusiona el marketing con la neurociencia, explora cómo factores subconscientes, como el diseño del envase o el color de un producto, pueden influir en nuestra percepción de su calidad. En el ámbito del aceite de oliva, el neuromarketing desempeña un papel fundamental al alterar nuestra percepción de su calidad, incluso antes de degustarlo.

Los fabricantes de aceite de oliva han empezado a emplear tácticas de neuromarketing para atraer al consumidor, creando envases que son tan visualmente impactantes que pueden afectar la percepción de la calidad del producto. Se ha comprobado que aspectos como el color y la apariencia del aceite son cruciales en la manera en que los consumidores valoran el artículo.

Existen varios factores que los consumidores pueden tener en cuenta al elegir un aceite de oliva.

En los últimos tiempos, ha ganado popularidad el uso de aceites con un tono verde profundo y oscuro. Esto se logra frecuentemente cosechando aceitunas aún verdes o añadiendo hojas de olivo durante el proceso de extracción para intensificar el color. Aunque estas técnicas son legalmente válidas, no siempre indican una mejor calidad del aceite.

El verde oscuro, que a menudo se relaciona con frescura y alta calidad, puede ser simplemente un truco visual creado para captar la atención de los consumidores.

Los expertos en cata, conscientes de este efecto, emplean copas de cata de color azul para evitar que el color del aceite afecte su evaluación. Esta técnica resalta cómo la percepción de la calidad puede ser fácilmente alterada por elementos externos que no están vinculados con las auténticas propiedades organolépticas del aceite.

Cómo identificar un aceite de oliva de alta calidad: factores clave

Evaluar si un aceite de oliva extra virgen es de alta calidad puede resultar complicado, especialmente para quienes no están bien informados sobre los matices de su producción y propiedades. Afortunadamente, Nancy Harmon Jenkins, autora de “Virgin Territory: Exploring the World of Olive Oil” (Territorio virgen: Explorando el mundo del aceite de oliva), aclara que hay diversos aspectos que los consumidores pueden considerar al seleccionar un aceite de oliva. Esto les permite tomar decisiones más acertadas y evitar ser engañados por apariencias o etiquetas llamativas.

Los expertos resaltan los beneficios del aceite de oliva para el corazón, la diabetes y el deterioro cognitivo.

1- Etiqueta y origen

Lo primero que se debe comprobar es la etiqueta del producto. Un aceite de oliva de calidad superior siempre mostrará de manera evidente que es “extra virgen”, que es la clasificación más alta que puede recibir un aceite de oliva. Asimismo, es esencial que la etiqueta detalle el origen del aceite.

Los aceites europeos de alta gama suelen llevar el distintivo de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), lo que sugiere que se someten a controles de calidad más rigurosos y asegura un estándar elevado. Alternativamente, algunos aceites en América del Norte cuentan con el sello NAOOA, que también indica que el producto cumple con los estándares internacionales establecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI), la principal autoridad mundial en normas de calidad para el aceite de oliva. En Argentina, las marcas premium presentan la etiqueta IG (Indicación Geográfica), que tiene reconocimiento global y certifica la calidad a través de estrictas medidas de seguridad.

5 técnicas infalibles para detectar si el aceite de oliva es de buena calidad.

2- Fecha de cosecha

Otro factor clave es la fecha de cosecha. El aceite de oliva es un producto que tiene una vida útil limitada; aunque no se deteriora rápidamente, su frescura es esencial para preservar su sabor y beneficios nutricionales. Lo ideal es consumir un aceite de oliva de alta calidad dentro de los dos años posteriores a la cosecha. Por lo tanto, Jenkins recomienda siempre optar por aceites que especifiquen claramente la fecha de cosecha y evitar aquellos que no la indiquen.

3- Color y aspecto

El color del aceite de oliva puede oscilar entre un verde vibrante y un tono dorado, influenciado por diversos factores como el tipo de aceituna y el tiempo de cosecha. No obstante, lo que realmente cuenta más que el color es la transparencia y la pureza del aceite. Un aceite de oliva de calidad debe ser diáfano y libre de impurezas, ya que la presencia de sedimentos puede señalar una deficiente decantación o filtrado.

4- Olor y sabor

Un aceite de oliva de alta calidad debe presentar un aroma fresco, con matices distintivos como hierba cortada, manzana verde o almendra. En cuanto al sabor, debe ser armónico, con toques amargos y picantes, sin notas rancias ni metálicas. Estos aspectos son señales de que el aceite es reciente y ha sido bien producido. Joseph R. Profaci, director ejecutivo de la Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva, recomendó en una conversación con CNN que la gente se acostumbre a abrir la botella de aceite de oliva tan pronto como llegue a casa y probarlo.

No todos los aceites de oliva extra virgen son iguales en cuanto a calidad y sabor.

“Eso les ayudará a desarrollar un paladar más exigente para el aceite de oliva. Si lo prueban y les decepciona, y sobre todo si tiene el sabor extraño a o las nueces rancias, llévenlo a la tienda y pidan que se lo cambien o le devuelvan el dinero”, detallaron.

5- Bajo nivel de acidez

Por último, la acidez libre, que debe aparecer en la etiqueta, es un factor químico esencial para evaluar la calidad del aceite de oliva extra virgen. De acuerdo con la regulación, la acidez de un aceite de oliva extra virgen no puede exceder el 0,8%. Un valor más bajo refleja una calidad superior del aceite. Un nivel bajo de acidez sugiere que las aceitunas estaban en condiciones óptimas antes del procesamiento y que el aceite ha sido elaborado con esmero.

El engañoso test de la heladera

Una de las pruebas más comunes que los consumidores utilizan para evaluar la calidad de un aceite de oliva extra virgen es el denominado “test de la heladera”. Este método casero implica colocar una pequeña cantidad de aceite en un recipiente dentro del frigorífico y observar su comportamiento tras unas horas o días. Se cree que si el aceite es de alta calidad y completamente puro, debería espesar considerablemente, asemejándose a la consistencia de la mantequilla, e incluso desarrollar grumos o pequeñas bolitas blancas en su interior.

La idea que subyace en el test del refrigerador se fundamenta en cómo reaccionan los ácidos grasos ante bajas temperaturas. Los aceites de alta gama, que contienen una alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados, tienden a solidificarse en parte cuando se enfrían. No obstante, este mismo efecto también puede ocurrir en aceites refinados de calidad inferior, lo que cuestiona la precisión de este método para determinar la pureza o la calidad del aceite.

El término "extra virgen" indica que el aceite ha sido obtenido directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos.

De hecho, numerosos aceites etiquetados como extra virgen, especialmente en invierno, pueden presentar espesamiento y formación de cristales, sin importar su calidad real. Este fenómeno físico es una reacción común a las temperaturas bajas y no necesariamente refleja la calidad del aceite, ya sea alta o baja. Así que, aunque el test del refrigerador puede ser una prueba casera interesante, no debe considerarse un método fiable para evaluar la calidad de un aceite de oliva. “Esta prueba es completamente falsa y engañoosa”, advierte la Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva.

Los impactos clave del aceite de oliva en la salud

Mary Flynn, experta en nutrición y creadora de la Olive Oil Health Initiative en la Universidad de Brown, subraya que los componentes del aceite de oliva extra virgen aportan ventajas para diversas afecciones de salud, como problemas cardíacos y diabetes. Según Flynn, “no hay alimento ni medicina que pueda hacer lo que el aceite de oliva puede hacer”.

Enfermedades Cardiovasculares : Un análisis realizado durante diez años con más de 12.000 participantes en España reveló que quienes ingerían diariamente una cucharada y media de aceite de oliva extra virgen tenían un riesgo reducido a la mitad de fallecer por enfermedades del corazón .

: Un análisis realizado durante con más de en reveló que quienes ingerían diariamente una de aceite de oliva extra virgen tenían un de fallecer por . Cáncer de Mama: En una investigación en la que se asignó al azar a 4.000 mujeres en España para seguir una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva extra virgen, aquellas que incluían este aceite en su alimentación presentaron las tasas más bajas de cáncer de mama durante el período de cinco años del estudio.

Un aceite que se considere de buena calidad no solo debe ser "extra virgen" sino también ofrecer un perfil organoléptico que responda a las preferencias del consumidor.

Diabetes : Diversos estudios clínicos controlados y aleatorios han registrado que el aceite puede reducir los niveles de glucosa en sangre , atribuyendo este beneficio a la disminución del daño en las células del páncreas responsables de la producción de insulina .

: Diversos estudios y han registrado que el aceite puede reducir los niveles de , atribuyendo este beneficio a la en las células del responsables de la producción de . Deterioro Cognitivo: Investigaciones realizadas en roedores y un pequeño estudio clínico con individuos que presentan deterioro cognitivo leve han asociado el consumo de aceite de oliva extra virgen con la eliminación de ciertas placas amiloides y una mejora en el rendimiento cognitivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.