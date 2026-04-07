Abra Pampa: tenía 1.60 de alcohol en sangre, produjo un choque y atropelló a una mujer

Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Abra Pampa, dejando como saldo a una mujer lesionada. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 5:30 de este lunes, según informaron fuentes policiales.

Abra Pampa Abra Pampa: un grupo de perros mató a 22 ovejas Cómo se produjo el accidente De acuerdo a los primeros datos, el hecho involucró a dos vehículos: una Ford Ecosport y un Fiat Siena, ambos conducidos por hombres que circulaban por la misma vía.

En ese contexto, una mujer que se encontraba en aparente estado de ebriedad intentó subir al Fiat Siena. En ese momento, el conductor de la Ecosport no advirtió la maniobra ni la puerta abierta del otro vehículo, lo que provocó el impacto tanto contra el rodado como contra la mujer.

La víctima fue trasladada y permanece en observación Como consecuencia del choque, la mujer sufrió lesiones y fue trasladada a un centro de salud, donde quedó internada en observación mientras se le realizan estudios médicos para determinar la gravedad de su estado.

Alcoholemia positiva y secuestro del vehículo Tras el siniestro, personal policial realizó el test de alcoholemia al conductor de la Ford Ecosport, el cual arrojó resultado positivo con 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, se labró el acta contravencional correspondiente y el vehículo fue secuestrado. Investigación en curso Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que avanzan en la investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.