Accidente en Huacalera: chocaron un camión y un colectivo en la Ruta 9- Foto de La Quiaca - Chavito 360

Un camión Mercedes-Benz y un colectivo de una empresa local protagonizaron un choque anoche sobre la Ruta Nacional 9, en inmediaciones de Colonia San José, localidad de Huacalera. Tras el impacto se desplegó un importante operativo de emergencia y, de acuerdo con la información disponible, no se registraron personas con heridas de gravedad.

Accidente en la Quebrada: chocaron un camión y un colectivo en Huacalera Un siniestro vial generó un amplio despliegue de los equipos de emergencia durante la noche del lunes en la Ruta Nacional 9, en la localidad de Huacalera.

El hecho tuvo lugar a la altura de Colonia San José, donde, por circunstancias que son materia de investigación, colisionaron un camión Mercedes-Benz y un colectivo perteneciente a la empresa El Quiaqueño.

Luego del aviso, se trasladaron hasta el sector distintas unidades para asistir la emergencia y verificar el estado de las personas involucradas. En el operativo participaron efectivos de la Seccional 14, personal de Seguridad Vial, Bomberos de la Policía, integrantes del SAME y Bomberos Voluntarios de Humahuaca y Tilcara.

Según la información brindada tras la intervención, el choque no dejó heridos de gravedad. Los trabajos en el lugar se extendieron durante varias horas. Cerca de las 3:30 de la madrugada, la dotación de Bomberos Voluntarios de Tilcara finalizó su intervención y emprendió el regreso a su base. Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de las actuaciones correspondientes.

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