Agropecuario Argentino vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo lunes 18 de agosto.

Así llegan Agropecuario Argentino y Mitre (SE) El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional Agropecuario Argentino derrotó por 1 a 0 a Colón en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Mitre (SE) en partidos de la Primera Nacional Mitre (SE) sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Gimnasia (J). En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 2 goles y ha recibido 6 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Mitre (SE) resultó vencedor por 3 a 0. El árbitro designado para el encuentro es Maximiliano Macheroni.

Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Mitre (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

