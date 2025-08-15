viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 08:32
B Nacional

Agropecuario Argentino vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Te contamos la previa del duelo Agropecuario Argentino vs Mitre (SE), que se enfrentarán en el estadio Ofelia Rosenzuaig el próximo lunes 18 de agosto. Maximiliano Macheroni será el árbitro del partido.

Agropecuario Argentino vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo lunes 18 de agosto.

Así llegan Agropecuario Argentino y Mitre (SE)

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional

Agropecuario Argentino derrotó por 1 a 0 a Colón en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Mitre (SE) en partidos de la Primera Nacional

Mitre (SE) sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Gimnasia (J). En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 2 goles y ha recibido 6 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Mitre (SE) resultó vencedor por 3 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Maximiliano Macheroni.


Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mitre (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
Horario Agropecuario Argentino y Mitre (SE), según país

    © 2025 DataFactory

    FUENTE: nota.texto7

