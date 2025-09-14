Ajax vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

El juego entre Ajax e Inter se disputará el próximo miércoles 17 de septiembre por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Johan Cruyff Arena.

Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

Liverpool vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2005 - 2006, y finalizó en un empate 0-0.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.