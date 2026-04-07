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7 de abril de 2026 - 19:16
País.

Alarmante: un alumno entró armado a una escuela de Tucumán y fue reducido en plena clase

Otro episodio llamativo ocurrió en una escuela de la capital tucumana y generó alarma en la comunidad educativa. Investigan si quiso amenazar a los compañeros.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El alumno llevaba un revolver con seis municiones.

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La intervención fue inmediata y permitió desarmar al menor en plena actividad escolar. El caso generó una fuerte preocupación entre docentes, estudiantes y familias por el riesgo que implicó el ingreso del arma al establecimiento.

Donde ocurrió

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria "El Salvador" ubicado en la periferia de la capital tucumana, cuando un estudiante advirtió que uno de sus compañeros llevaba un arma de fuego y alertó de inmediato a las autoridades escolares.

Ante la gravedad de la situación, los directivos activaron el protocolo correspondiente y realizaron un llamado al 911. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar, coordinaron el operativo con el personal docente e ingresaron al aula de cuarto año, donde en ese momento se dictaba una clase de Biología.

Allí, el joven fue reducido sin que se registraran incidentes. Al requisarlo, los agentes constataron que llevaba un revólver cargado con seis municiones, lo que generó conmoción entre alumnos, docentes y familias.

Investigan si iba a amenazar a sus compañeros

Según la publicación, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el joven habría tenido la intención de amenazar a sus compañeros. Por el momento, esa línea sigue bajo investigación y forma parte de las actuaciones abiertas tras el episodio.

El caso volvió a poner en discusión los mecanismos de prevención y seguridad dentro de las escuelas, además de los protocolos de actuación frente a posibles hechos de violencia en ámbitos educativos.

alumno armado en Tucumán

Situación preocupante

La situación encendió las alarmas en la comunidad educativa tucumana, no solo por la gravedad del hecho sino también por el contexto en el que ocurrió: una clase en horario escolar. Aunque no hubo heridos, el episodio dejó preocupación y abrió interrogantes sobre cómo reforzar los controles y la contención dentro de las instituciones.

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