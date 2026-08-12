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12 de agosto de 2026 - 09:51
Liga Profesional

Aldosivi vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Aldosivi vs Tigre, que se enfrentarán en el Mundialista de Mar del Plata el próximo sábado 15 de agosto a las 14:30 (hora Argentina). Juan Pafundi será el árbitro del partido.

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Aldosivi vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura se jugará el próximo sábado 15 de agosto a las 14:30 (hora Argentina).

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Así llegan Aldosivi y Tigre

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Rosario Central. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a River Plate. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 2.

Aldosivi registra una mala racha como local: hace 1 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Tigre resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Juan Pafundi.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Unión: 21 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 24 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barracas Central: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Tigre, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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