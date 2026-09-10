Alerta por viento zonda en Jujuy para jueves y viernes: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda para diferentes sectores de Jujuy durante este jueves 10 y viernes 11 de septiembre.

Los avisos alcanzan principalmente a sectores de la Puna, la Quebrada y áreas montañosas , donde podrían producirse ráfagas intensas. En los puntos más altos, el viento del oeste puede alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 100 km/h .

El aviso por fuertes vientos comprende sectores de la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Puna de Susques .

En tanto, la advertencia relacionada con viento Zonda también comprende sectores montañosos de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya .

¿A qué hora se esperan los vientos más fuertes?

Para este jueves 10 de septiembre, las condiciones más intensas por viento del oeste se esperan principalmente durante la tarde y la noche en sectores de la Puna.

En cuanto al viento Zonda, la advertencia se concentra en la noche del jueves y la mañana del viernes 11 de septiembre, de acuerdo con la información disponible.

Para el viernes continuará vigente el nivel amarillo en sectores de Puna y cordillera.

Temperatura para los próximos días

Según el pronóstico de la imagen, el viernes 11 tendrá una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 11°C. Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%, una temperatura cercana a los 13°C y vientos de 7 a 12 km/h.

Para el sábado 12, se anticipa un descenso térmico, con una máxima de 14°C y una mínima de 8°C y aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas. El domingo continúa disminuyendo la temperatura, llegando a una máxima de 11º y mínimas de 5, con mañanas frías y probabilidad de lloviznas.