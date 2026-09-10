Alerta por viento zonda en Jujuy para jueves y viernes: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda para diferentes sectores de Jujuy durante este jueves 10 y viernes 11 de septiembre.
Los avisos alcanzan principalmente a sectores de la Puna, la Quebrada y áreas montañosas, donde podrían producirse ráfagas intensas. En los puntos más altos, el viento del oeste puede alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 100 km/h.
Qué zonas de Jujuy están alcanzadas
El aviso por fuertes vientos comprende sectores de la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Puna de Susques.
En tanto, la advertencia relacionada con viento Zonda también comprende sectores montañosos de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.
¿A qué hora se esperan los vientos más fuertes?
Para este jueves 10 de septiembre, las condiciones más intensas por viento del oeste se esperan principalmente durante la tarde y la noche en sectores de la Puna.
En cuanto al viento Zonda, la advertencia se concentra en la noche del jueves y la mañana del viernes 11 de septiembre, de acuerdo con la información disponible.
Para el viernes continuará vigente el nivel amarillo en sectores de Puna y cordillera.
Temperatura para los próximos días
Según el pronóstico de la imagen, el viernes 11 tendrá una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 11°C. Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%, una temperatura cercana a los 13°C y vientos de 7 a 12 km/h.
Para el sábado 12, se anticipa un descenso térmico, con una máxima de 14°C y una mínima de 8°C y aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas. El domingo continúa disminuyendo la temperatura, llegando a una máxima de 11º y mínimas de 5, con mañanas frías y probabilidad de lloviznas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.