martes 06 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2026 - 11:13
Salud.

Alerta por VIH en adolescentes: Salta registra casos desde los 14 años

Salud confirmó que en Salta ya se registraron diagnósticos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual en adolescentes desde los 14 años

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Alerta por VIH en adolescentes: Salta registra casos desde los 14 años

Alerta por VIH en adolescentes: Salta registra casos desde los 14 años

Lee además
¿Qué puede revelar nuestro apellido sobre nuestra salud? video
Sociedad.

¿Qué puede revelar nuestro apellido sobre nuestra salud?
Protectores solares carísimos video
Salud.

Con la llegada del calor, qué tener en cuenta para cuidar la piel en Jujuy

La información fue brindada por Laura Caporaletti, referente del Programa de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis Virales de Salta, quien explicó que los equipos sanitarios realizan testeos de VIH desde los 14 años y que durante esos controles también se detectan otras infecciones de transmisión sexual.

Casos desde los 14 años

Caporaletti explicó que en las edades más tempranas los diagnósticos son puntuales, pero confirmó que ya se detectan distintas infecciones desde los 14 años.

“Realizamos test de VIH desde los 14 años. En edades más tempranas los casos son puntuales, pero a partir de los 14 ya detectamos distintos tipos de infecciones” “Realizamos test de VIH desde los 14 años. En edades más tempranas los casos son puntuales, pero a partir de los 14 ya detectamos distintos tipos de infecciones”

En relación específicamente con el VIH, desde el área sanitaria indicaron que la cantidad de casos se mantiene relativamente estable, aunque el escenario genera preocupación por la aparición de diagnósticos a edades tempranas.

Salta registró 79 casos de VIH en dos meses

Los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio de Salud Pública de Salta indican que durante enero y febrero de 2026 se detectaron 79 casos de VIH en la provincia.

Del total, 55 diagnósticos, equivalentes al 69,62%, correspondieron a personas de entre 20 y 39 años, mientras que el 72% de los casos correspondió a varones.

Por distribución geográfica, la zona Capital concentró la mayor cantidad, con 53 casos, seguida por la zona norte con 12, la zona oeste con ocho y la zona sur con seis.

En el mismo período también fueron registrados 239 casos de sífilis, con una mayor incidencia, al igual que el VIH, entre personas de 20 a 39 años.

Preocupación por las infecciones de transmisión sexual

En agosto, autoridades del Ministerio de Salud Pública mantuvieron una reunión con legisladores provinciales para analizar la situación epidemiológica del VIH, la sífilis y otras enfermedades.

Durante ese encuentro se planteó la necesidad de reforzar especialmente la prevención entre adolescentes y jóvenes, además de mejorar el diagnóstico temprano y la continuidad de los tratamientos.

Desde Salud insisten en que el uso correcto del preservativo constituye una de las principales herramientas para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, junto con la realización periódica de testeos.

El test de VIH permite conocer el estado serológico de una persona y el sistema público de Salta realiza pruebas gratuitas y confidenciales en hospitales, centros de salud y diferentes campañas sanitarias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué puede revelar nuestro apellido sobre nuestra salud?

Con la llegada del calor, qué tener en cuenta para cuidar la piel en Jujuy

Rusia: investigan un posible caso de peste neumónica tras la muerte de una mujer en Siberia

Informe de UNICEF: Jujuy está entre las cuatro provincias con mejores resultados en salud infantil

Síndrome de intestino irritable: el nuevo criterio que amplía el diagnóstico

Las más leídas

Muerte en un departamento del centro: qué reveló la autopsia preliminar
Jujuy.

Muerte en un departamento de San Salvador de Jujuy: qué reveló la autopsia preliminar

Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras. video
Jujuy.

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Se viene la despedida.
Emocionante.

Así será la gran despedida de Lionel Messi: varios artistas, homenajes y una sorpresa

Accidente en Alto Comedero.
Policiales.

Buscan al conductor que atropelló a dos mujeres en Alto Comedero y se fugó: una está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel