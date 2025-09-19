viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 07:44
B Nacional

All Boys vs Dep. Madryn: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

All Boys y Dep. Madryn se enfrentan en el estadio Islas Malvinas, con el arbitraje de Ariel Penel. El duelo se jugará el lunes 22 de septiembre desde las 21:05 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El juego entre All Boys y Dep. Madryn se disputará el próximo lunes 22 de septiembre por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 21:05 (hora Argentina) en el estadio Islas Malvinas.

Así llegan All Boys y Dep. Madryn

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional

En la fecha anterior, All Boys se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Deportivo Maipú. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional

En la jornada anterior, Dep. Madryn derrotó 1-0 a Alvarado. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 4 en su arco.

De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Madryn lo ganó por 2 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ariel Penel.


Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
Horario All Boys y Dep. Madryn, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:05 horas
  • Colombia y Perú: 19:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:05 horas
  • Venezuela: 20:05 horas

