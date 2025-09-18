Almirante Brown vs Def. de Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

Almirante Brown recibirá a Def. de Belgrano, en el marco de la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.
Así llegan Almirante Brown y Def. de Belgrano
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional
Almirante Brown viene de vencer a Chacarita con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 4.
Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional
Def. de Belgrano obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Chaco For Ever. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de junio, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
Lucas Cavallero será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 33: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Almirante Brown y Def. de Belgrano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.