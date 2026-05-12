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12 de mayo de 2026 - 10:24
Jujuy

Alta demanda en el operativo de entrega de anteojos: filas desde la madrugada y turnos agotados

Padres y tutores llegaron antes de las 6 de la mañana para conseguir atención oftalmológica y anteojos para sus hijos en el operativo "Ver para ser libres".

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Controles oftalmológicos gratuitos en Jujuy: cupos completos y filas desde las 6

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“Ver para serlibres” en Jujuy: turnos agotados y familias desde temprano

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Durante la jornada del lunes 11 de mayo se realizaron controles y se entregaron más de 300 anteojos a chicos de entre 6 y 17 años. Para la atención en este martes 12 de mayo, los números disponibles se agotaron el día anterior y la demanda volvió a superar la capacidad de atención. una de las personas encargadas de la organización afirmó a TodoJujuy que se entregaron 400 turnos.

Filas en la vieja estacion (1)
Alta demanda en el operativo de entrega de anteojos: filas desde la madrugada y turnos agotados

Alta demanda en el operativo de entrega de anteojos: filas desde la madrugada y turnos agotados

Familias desde la madrugada para el operativo "Ver para ser libres"

Desde muy temprano, padres, madres y tutores hicieron fila para intentar conseguir un turno. Algunos llegaron antes de las 6 de la mañana, soportando las bajas temperaturas y las condiciones del tiempo para que sus hijos puedan acceder a una evaluación oftalmológica.

Según indicaron desde la organización, para este martes se entregaron 400 turnos. Quienes ya contaban con número ingresaron al Centro Cultural, mientras que otras familias se acercaron de manera espontánea para consultar si podían ser atendidas.

La gran concurrencia se explica por la combinación de tres grupos: alumnos de 10 establecimientos educativos de la ciudad, personas que ya habían gestionado su turno y vecinos que llegaron sin turno previo en busca de atención para sus hijos.

Colegios y atención programada

Además de la atención a la comunidad, el operativo cuenta con un programa especial para colegios secundarios. En este caso, 10 establecimientos fueron sorteados y debían enviar los listados de alumnos para que pudieran ser atendidos durante la jornada.

La modalidad busca organizar el acceso y garantizar que estudiantes en edad escolar puedan realizarse controles visuales, especialmente aquellos que podrían tener dificultades en el aula por problemas de visión no detectados a tiempo.

Qué es “Ver para ser libres”

“Ver para ser libres” es un operativo de salud visual destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. La atención es gratuita y contempla controles oftalmológicos y entrega de anteojos en el día, en caso de que el diagnóstico lo requiera.

El operativo se desarrolla entre el 11 y el 29 de mayo en distintas localidades de la provincia, con un recorrido por zonas de Valles, Yungas y Quebrada. La atención se realiza de 9 a 17 horas, mediante dos dispositivos móviles equipados con laboratorios y herramientas específicas.

Cronograma

Semana 1

  • 11 y 12 de mayo: San Salvador de Jujuy - Estación de Trenes de Jujuy.
  • 13 de mayo: San Salvador de Jujuy - NIDO Ara San Juan.
  • 14 de mayo: San Salvador de Jujuy - Escuela N° 415 Confederación General de Trabajo / Multiespacio Jorge Cafrune.
  • 15 de mayo: San Salvador de Jujuy - Multiespacio Jorge Cafrune / Escuela N° 456 Sargento Juan Bautista.

Semana 2

  • 19 de mayo: San Pedro - Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.
  • 20 de mayo: Perico - Escuela de Comercio N° 1 / Colegio Secundario N° 68.
  • 21 de mayo: Libertador General San Martín - Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.
  • 22 de mayo: Libertador General San Martín - Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta / Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego.

Semana 3

  • 25 de mayo: San Pedro - Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.
  • 26 de mayo: Purmamarca - Sede a confirmar.
  • 27 de mayo: Tilcara - Hotel de Turismo de Tilcara.
  • 28 de mayo: Humahuaca - Plaza San Martín.
  • 29 de mayo: La Quiaca - Escuela de Educación Técnica N° 1 / Escuela de Frontera N° 1 Dr. Manuel Belgrano.
Filas en la vieja estacion (2)

Qué llevar y quiénes pueden atenderse

La atención está destinada exclusivamente a chicos en edad escolar, de 6 a 17 años. Se recomienda que padres o tutores se acerquen con el DNI del menor para facilitar la carga de datos y agilizar el proceso.

Desde la organización remarcaron que el servicio es totalmente gratuito y que la entrega de anteojos se realiza durante la misma jornada, siempre que el control indique la necesidad de lentes.

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