Always Ready vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores

El duelo entre Always Ready y Lanús correspondiente a la fecha 4 del grupo G se disputará en Gigante del Norte desde las 21:30 (hora Argentina), el martes 5 de mayo.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Always Ready y Lanús correspondiente a la fecha 4 del grupo G se disputará en Gigante del Norte desde las 21:30 (hora Argentina), el martes 5 de mayo.
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Always Ready buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Mirassol. El local llega con ganas de salir de su racha negativa en la temporada actual. En las últimas jornadas, le han hecho 4 goles y no logró anotar en el arco rival.
Lanús venció en casa a Liga de Quito por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 1. Además, logró gritar 2 goles y ha recibido 1 en su arco.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Lanús.
En esta etapa, los dos equipos buscan avanzar en la clasificación. Ubicado en segundo lugar, El Granate intentará sumar para acercarse al primer lugar del Grupo G. Mientras tanto, Always Ready se esforzará por ganar y escalar posiciones al estar último sin puntos.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.