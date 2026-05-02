Always Ready vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores

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El duelo entre Always Ready y Lanús correspondiente a la fecha 4 del grupo G se disputará en Gigante del Norte desde las 21:30 (hora Argentina), el martes 5 de mayo.

Así llegan Always Ready y Lanús Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores Always Ready buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Mirassol. El local llega con ganas de salir de su racha negativa en la temporada actual. En las últimas jornadas, le han hecho 4 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores Lanús venció en casa a Liga de Quito por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 1. Además, logró gritar 2 goles y ha recibido 1 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Lanús. En esta etapa, los dos equipos buscan avanzar en la clasificación. Ubicado en segundo lugar, El Granate intentará sumar para acercarse al primer lugar del Grupo G. Mientras tanto, Always Ready se esforzará por ganar y escalar posiciones al estar último sin puntos.

Fechas y rivales de Always Ready en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Always Ready y Lanús, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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