Barcelona vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores

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Boca Juniors y Barcelona se enfrentarán en el Monumental el próximo martes 5 de mayo desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores.

Así llegan Barcelona y Boca Juniors En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores Barcelona viene de caer por 1 a 2 frente a U. Católica. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores Boca Juniors perdió ante Cruzeiro por 0 a 1.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Boca Juniors se llevó la victoria por 3 a 0. La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. El Xeneize es escolta del puntero del grupo con 6 unidades. Barcelona debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ubicarse último sin puntos.

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo D - Fecha 5: vs U. Católica: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Barcelona y Boca Juniors, según país Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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