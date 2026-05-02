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2 de mayo de 2026 - 15:16
Copa Libertadores

Barcelona vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Boca Juniors, que se jugará el martes 5 de mayo desde las 21:00 (hora Argentina) en el Monumental.

Barcelona vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Boca Juniors y Barcelona se enfrentarán en el Monumental el próximo martes 5 de mayo desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores.

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Así llegan Barcelona y Boca Juniors

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona viene de caer por 1 a 2 frente a U. Católica. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors perdió ante Cruzeiro por 0 a 1.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Boca Juniors se llevó la victoria por 3 a 0.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. El Xeneize es escolta del puntero del grupo con 6 unidades. Barcelona debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ubicarse último sin puntos.


Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 5: vs U. Católica: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Barcelona y Boca Juniors, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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