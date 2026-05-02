Rosario Central vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo H de la Copa Libertadores

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Por la fecha 4 del grupo H de la Copa Libertadores, Libertad y Rosario Central se enfrentan el martes 5 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y Libertad El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores Rosario Central viene de ganar en su encuentro anterior a UCV con un marcador de 3-0. Después de empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 0 gol encajado frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores Libertad llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Independiente del Valle. Con 2 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 7 goles en contra y 3 a favor.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Rosario Central sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1. Mientras que El Canalla tiene 7 puntos, lleva convertidos 4 goles y avanza como líder del Grupo H, Libertad está en el fondo de la tabla sin haber sumado unidades.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 5: vs UCV: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Independiente del Valle: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Libertad en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Rosario Central y Libertad, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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